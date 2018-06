Blitz della Guardia di Finanza all' interno del deposito rifiuti Ata di Borghetto

Roma - cancellati murales dedicati a boss a Tor Bella Monaca/ Blitz notturno della polizia : presente la Raggi : Roma , cancellati murales dedicati a boss a Tor Bella Monaca : Blitz notturno della polizia locale per fare sparire i graffiti dedicati Cordaro e Moccia.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:32:00 GMT)

Grande Fratello - Blitz della produzione in diretta nella Casa : «Questi li sequestriamo...». Ecco cosa hanno portato via : di Emiliana Costa Dopo il caso sponsor, un altro giallo al Grande Fratello . Questa mattina la produzione avrebbe fatto un blitz nella Casa e il motivo sembrerebbe incredibile. Il Grande Fratello non ...

Grande Fratello 15 - frana tutto : 'Questi li sequestriamo' - Blitz della produzione - uno degli autori entra nella casa : Al Grande Fratello 15 frana tutto : la fuga degli sponsor dal reality giudicato troppo trash e scorretto prosegue, e giorno dopo giorno si aggiungono i brand che hanno deciso di dissociarsi dallo show di Barbara D'Urso e ritirare i propri prodotti dalla casa . Un brutto guaio, per Mediaset, che genera anche dei gialli: qualche ora fa la produzione ha deciso di requisire le lenzuola, dopo che Filippo aveva nascosto per scherzo i materassi di Danilo ...

Napoli - scoperto il nascondiglio di pneumatici rubati : Blitz della polizia : Una soffiata e giorni di intercettazioni hanno portato al sequestro da parte della polizia di centinaia di pneumatici e cerchi in lega, nascosti in un deposito a Napoli . Si tratta della refurtiva o ...

Blitz della Finanza a Bolzano : lavoratori in nero e controllati con il gps : lavoratori in nero costretti a lavorare sotto il controllo del Gps. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Bolzano che ha portato alla luce il caso di una quarantina di immigrati, soprattutto ...

Bari - ospitano illegalmente immigrati nella propria palazzina : Blitz della Polizia in via Bovio : Questa mattina personale appartenente al settore Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, in unione a un equipaggio della Polizia di Stato, è intervenuto in uno stabile in via Giovanni Bovio numero ...