Blitz antidroga della polizia milanese | due gli arresti eccellenti | in manette il capo

(Di lunedì 4 giugno 2018) Ladi Milano ha arrestato 22 persone coinvolte in un traffico di droga, inanche ilultras del Milan e il responsabile degli steward dell’Inter Ventidue, tra cui due personaggilegati a Milan e Inter. E’ questo il bilancio delcondotto dallache ha portato inanche Luca Lucci,ultras del club rossonero, e Massimo Mandelli, responsabile degli stewardsocietà di Suning. LaPresse/Spada Traffico di sostanze stupefacenti ild’accusa, con il massimo esponentecurva sud del Milan che rischia davvero grosso per aver usato la sede dell’associazione “Il Clan” in via Sacco e Vanzetti a Sesto San Giovanni come base per i traffici. Nel luogo in cui avvenivano di solito le riunioni per mettere a punto una determinata coreografia, Lucci faceva arrivare i grossi carichi di ...