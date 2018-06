Bimbi intossicati a scuola | stop del servizio mense di Pescara fino a esito esami

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 4 giugno 2018)- In attesa dei risultati delle analisi sulle cause dei malori che nei giorni scorsi hanno colpito decine di alunni a, una ventina almeno ricoverati in ospedale con sintomi da tossinfezione alimentare, il sindaco Alessandrini ha stabilito la sospensione delmensa nelle scuole comunali da domani, lunedì 4. "E' una precauzione a tutela dei bambini, in attesa degli accertamenti della Asl sui campioni di cibo somministrato nellescolastiche comunali" dichiarano il sindaco e l'assessore all'Istruzione eCuzzi. Molti sono anche i bambini che, pur non ricoverati, sono a casa con febbre alta e disturbi intestinali. Dunque niente mensa e niente tempo pieno per elementari e medie in chiusura di anno scolastico. "Per le materne - informa il sindaco - stiamo lavorando affinché l'attività didattica possa ...