Biathlon | Per Thierry Chenal e Nicole Gontier è tempo di test

Biathlon : inizia la preparazione per la squadra A - sette atleti convocati a Isolaccia (SO) : Dopo la comunicazione delle squadre nazionali, parte ufficialmente la preparazione per gli atleti del Biathlon. Il primo raduno stagionale vedrà impegnata la squadra A. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato sette azzurri a Isolaccia (SO) fino a domenica 10 giugno per una serie di test individuali: Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini. Gli ...

Biathlon - il direttore tecnico degli azzurri spiega : “squadre rinnovate per continuare a vincere” : Curtaz: “Squadre di Biathlon rinnovate per continuare la tradizione vincente degli ultimi anni” Le due medaglie olimpiche conquistate a PyeongChang 2018 i bronzi di Dominik Windisch nella sprint maschile e della staffetta mista con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno concluso un quadriennio ricco di soddisfazione per la squadra italiana, che ha archiviato la conquista della Coppa del mondo ...

Biathlon. La nuova avventura di Niccolò Campriani - tecnico di supporto per il tiro : “Non è una fuga - bisogno di ambiente nuovo” : Niccolò Campriani è stato investito della carica di tecnico di supporto per il tiro per quanto riguardo il Biathlon. La componente al poligono è infatti fondamentale in questo sport invernale e proprio per questo motivo ci si è affidati al tre volte Campione Olimpico, l’uomo dei grandi trionfi nel tiro a segno a Londra 2012 e Rio 2016 che ha già abbandonato la carriera agonistica. Il toscano segue le orme di Jean-Pierre Amat, oro ad ...

Biathlon - un allenatore d’eccezione per il tiro a segno : Niccolò Campriani allenerà gli azzurri! : Tante novità per il Biathlon azzurro in vista della stagione di Coppa del Mondo 2018-2019. La FISI ha annunciato le squadre e gli allenatori dell’Italia e tra questi troviamo un nome d’eccezione: Niccolò Campriani. Stiamo parlando di un atleta che ha scritto la storia del tiro a segno italiano. Il 30enne fiorentino oltre ai numerosi titoli europei ed iridati, ha conquistato la medaglia d’oro nella carabina 50 metri tre posizioni e quella ...

Biathlon - le squadre e gli allenatori dell’Italia per la stagione di Coppa del Mondo 2018-2019 : La FISI ha annunciato le squadre e gli allenatori dell’Italia del Biathlon per la stagione di Coppa del Mondo 2018-2019. Cambiamenti importanti per quanto riguarda lo staff tecnico, visto che hanno lasciato la Nazionale Patrick Favre e Patrick Oberegger, passati rispettivamente a Francia e Norvegia. Il responsabile della Coppa del Mondo diventa quindi Andreas Zingerle, supportato da Andrea Zattoni, Klaus Hoellrigl e Nicola Pozzi. Per ...