Biathlon | inizia la preparazione per la squadra A | sette atleti convocati a Isolaccia SO

(Di lunedì 4 giugno 2018) Dopo la comunicazione delle squadre nazionali, parte ufficialmente laper glidel. Il primo raduno stagionale vedrà impegnata laA. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocatoazzurri a(So) fino a domenica 10 giugno per una serie di test individuali: Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini. Gli allenamenti saranno guidati dai tecnici Klaus Hollrigl e Nicola Pozzi (la passata stagione a seguito dellaB). nicolo.persico@oasport.it Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Ilazzurro” Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter