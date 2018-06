Beyoncé e Jay-Z mettono in palio i biglietti del dell’On The Run II in cambio di buone

Nuove disponibilità di biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma - prezzi e settori in prevendita : Quando mancano ormai soli due mesi ai due eventi italiani dell'On The Run Tour II, spuntano Nuove disponibilità di biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma. Per entrambi i concerti previsti nel nostro Paese nell'ambito della tranche europea del tour negli stadi dei Carter, sono infatti disponibili nuovi biglietti per settori prima esauriti. La coppia torna in tour negli stadi, con l'ideale seguito dell'omonimo primo show, partendo ...

Kanye West non ha ancora superato il fatto che Jay-Z e Beyoncé non siano andati al suo matrimonio : (Quattro anni fa) The post Kanye West non ha ancora superato il fatto che Jay-Z e Beyoncé non siano andati al suo matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Le Destiny's Child con Beyoncé e Jay-Z nei concerti dell'On The Run Tour 2 dopo la reunion al Coachella? : ... scaletta e video dal secondo concerto Secondo concerto di Beyoncé al Coachella 2018 domenica 22 aprile, come seguire la diretta senza streaming su Youtube Scaletta e video di Beyoncé al Coachella ...

Le Destiny’s Child con Beyoncé e Jay-Z nei concerti dell’On The Run Tour 2 dopo la reunion al Coachella? : Ci saranno anche le Destiny's Child con Beyoncé e Jay-Z nei concerti dell'On The Run Tour 2 in giro per il mondo? L'ipotesi si fa sempre più strada dopo la reunion del trio al Coachella Festival 2018 e i rumors lanciati dal The Sun. Secondo la testata britannica, Kelly Rowland e Michelle Williams dovrebbero unirsi a Beyoncé e Jay-Z nel loro nuovo Tour, seguito ideale di quell'On The Run che nel 2014 ha segnato incassi record. Il Tour ...

ancora Beyoncé-show al Coachella prima del tour con Jay-Z : i video dell'esibizione - GUARDA / SCALETTA : ... che a partire dal prossimo 6 giugno la vedrà condividere il palco con Jay-Z per una serie di concerti in tutto il mondo. La tournée partirà da Cardiff, nel Regno Unito, e arriverà in Italia il 6 ...

Scaletta e video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny's Child : Avviso cambio nome: Beychella! ', , questo è diventato la tendenza principale su Twitter in tutto il mondo per il resto della performance. Per lei si è trattato del primo concerto dopo la nascita dei ...

Scaletta e video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny’s Child : Con il concerto di Beyoncé al Coachella 2018 il Festival indie più celebre al mondo si è trasformato per un giorno nel #Beychella, ovvero il trionfo di Queen Bey che fa la storia come prima donna di colore ad esibirsi come headliner della kermesse di Indio, in California, monopolizzandola di fatto con il suo attesissimo ritorno sulle scene. Basti pensare che da quando la voce di DJ Khaled ha lanciato l'hashtag #Beychella dagli altoparlanti ...

Beyoncé e Jay-Z : «Ancora insieme» : I fan di Beyoncé, 36 anni, devono rassegnarsi e anche se non perdonano le infedeltà del marito Jay-Z, 48, saranno costretti a vederli insieme, appassionatamente, quest’estate, già dal Festival di Coachella, il 13 aprile, primo assaggio della mega tournée mondiale, On The Run II, che partirà da Cardiff il 6 giugno per raggiungere Milano e Roma il 7 e l’8 luglio. LEGGI ANCHERobbie Williams torna più forte dopo il ricovero. Il merito? Della moglie ...

Il padre di Beyoncé sulla lite tra Solange e Jay-Z in ascensore : “Tipico delle mie figlie - ho riso tanto” : Anche il padre di Beyoncé si è pronunciato sulla scazzottata rifilata da Solange a Jay-Z nell'ascensore di un hotel al Met Gala 2016, rimasta nell'immaginario pubblico come uno dei momenti di gossip più memorabili degli ultimi anni. Il video diffuso all'epoca da TMZ rivelò le tensioni interne alla famiglia Carter-Knowles e suscitò ironie e chiacchiericci senza fine intorno al motivo della lite (presumibilmente i tradimenti di lui ai danni di ...