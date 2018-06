Bayer | sì alle nozze con MonsantoPoi farà sparire lo storico marchioAzienda madre degli

Bayer-Monsanto - Usa danno l'ok alle nozze da 66 miliardi di dollari - : Il via libera è arrivato dall'antitrust americano, che consentirà l'acquisizione annunciata due anni fa del gruppo statunitense da parte dell'azienda farmaceutica tedesca. Con una condizione: la ...

Gli Usa danno il via libera alle nozze da 66 miliardi tra Bayer e Monsanto : MILANO - Dopo l'Europa, anche gli Stati Uniti danno il via libera alle nozze tra Bayer e Monsanto . Il Dipartimento alla giustizia di Washington ha approvato ieri la fusione da 66 miliardi che darà ...

Bayern Monaco - torna Klose. Dopo i Mondiale allenerà l'Under 17 : Monaco DI BAVIERA , GERMANIA, - Miroslav Klose fa ritorno al Bayern Monaco . L'ex attaccante tedesco, attualmente nello staff tecnico del ct Joachim Loew , al termine dei Mondiali prenderà il posto di ...

Dybala tentato dal Bayern Monaco? Allegri : "Ha voglia di dare ancora molto alla Juve" : Dalla Germania rimbalza la voce di un'offerta dei bavaresi da 100 milioni per la Joya. Il 10 bianconero però pensa solo al finale di stagione e a conquistarsi la convocazione per i prossimi Mondiali

Real Madrid-Bayern Monaco : il risultato in diretta LIVE dalle 20.45 : FORMAZIONI UFFICIALI Real Madrid , 4-3-3, : Keylor Navas; Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kovacic, Kroos; Benzema, Cristiano Ronaldo, Asensio. Bayern Monaco , 4-2-3-1, : Ulreich; ...

Bayern-Real Madrid alle 20.45 La Diretta Ronaldo sfida Lewandowski : Bayern Monaco e Real Madrid, grandi protagoniste del calcio in Europa, si affrontano per le semifinali di Champions League edizione 2017/18. I bavaresi hanno vinto questa coppa per 5 volte, gli ...

Bayern Monaco - Vidal si fa male in allenamento. Potrebbe saltare il Real Madrid : Monaco DI BAVIERA , GERMANIA, - Bayern Monaco in apprensione per Arturo Vidal . L'ex centrocampista della Juventus ha dovuto lasciare oggi l'allenamento, prima sorretto da Ribery e dall'allenatore dei ...

Bayern Monaco - Niko Kovac è il nuovo allenatore : ufficiale l'arrivo in panchina dal prossimo 1 luglio : Tanti i nomi accostati alla panchina del Bayern Monaco, ma alla fine la scelta è ricaduta su Niko Kovac. Sarà il croato, infatti, il prossimo allenatore del club bavarese. Ad annunciare l'arrivo di ...

Stampa tedesca - Kovac sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco : Il croato Niko Kovac sarà il tecnico del Bayern Monaco la prossima stagione. E’ quanto sostiene la Stampa tedesca secondo cui l’allenatore 46enne, oggi in forze all’Eintracht Francoforte, secondo la dirigenza del club bavarese è il nome giusto per sostituire il 72enne Jupp Heynckes subentrato in corsa lo scorso ottobre al posto di Carlo Ancelotti. A quanto riporta il magazine sportivo ‘Kicker’ Kovac avrebbe già ...

Champions : alle 13 il sorteggio tra Roma - Liverpool - Real Madrid e Bayern Monaco : La sfida dell'Olimpico tra Roma e Barcellona , 4-1 per i blaugrana all'andata, sarà trasmessa alle 20.45 di oggi, martedì 10 aprile, su Canale 5 e su Premium Sport. L'altra super gara della serata ...

Champions : alle 13 a Nyon il sorteggio tra Roma - Liverpool - Real Madrid e Bayern Monaco : La sfida dell'Olimpico tra Roma e Barcellona , 4-1 per i blaugrana all'andata, sarà trasmessa alle 20.45 di oggi, martedì 10 aprile, su Canale 5 e su Premium Sport. L'altra super gara della serata ...

Il Bayern fa 0-0 contro il Siviglia : tedeschi alle semifinali di Champions : Il Bayern Monaco di Jupp Heynckes riesce ad ottenere le semifinali di Champions League. I tedeschi, dopo il 2-1 maturato al Sanchez Pizjuan contro il Siviglia di Vincenzo Montella, hanno controllato ...

Bayern Monaco - Neuer si allena con il pallone : prova a uscire dal tunnel : Ci prova. Manuel Neuer ha ripreso oggi ad allenarsi con il pallone. A 32 anni il portiere del Bayern Monaco prova a ripartire dopo un lungo infortunio che lo ha obbligato a uno stop forzato da oltre ...

E’ un Cristiano Ronaldo REAL - dominio Blancos allo Stadium : Juventus fuori - è il fallimento di Allegri - ok il Bayern [FOTO] : 1/23 Fabio Ferrari/LaPresse ...