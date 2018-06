Bayer-Monsanto | nozze da 63 miliardi tra i colossi dell’agricoltura

Bayer - sì alle nozze con MonsantoPoi farà sparire lo storico marchioAzienda madre degli ogm. La storia : Il colosso chimico farmaceutico tedesco Bayer annuncia la soppressione del marchio della statunitense Monsanto, dopo l'acquisto dei pesticidi e degli ogm della stessa Monsanto. Bayer precisa che intende completare il 7 giugno l'acquisizione di 63 miliardi di dollari e che tutte le autorizzazioni necessarie sono state ottenute Segui su affaritaliani.it

Bayer acquista Monsanto per 63 mld di dollari : Berlino, 4 giu. (AdnKronos/Dpa) – La multinazionale di biotecnologie agrarie Monsanto sarà acquisita dal colosso tedesco Bayer per un prezzo di 63 miliardi di dollari. Bayer prevede di completare l’acquisizione di Monsanto il 7 giugno, in seguito al ricevimento di tutte le approvazioni richieste dalle autorità di regolamentazione. Bayer, che diventerà l’unico azionista di Monsanto, rimarrà il nome dell’azienda. La società ...

Bayer CANCELLA MARCHIO MONSANTO/ Si chiude il 7 giugno 2018 - affare da 66 miliardi : nota di Coldiretti : BAYER CANCELLA MARCHIO MONSANTO, giovedì 7 giugno 2018 si concluderà la fusione da 66 miliardi di dollari, è arrivato il via libera dell'Antitrust, protesta degli ambientalisti(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Bayer - Monsanto a nozze il 7 giugno : Teleborsa, - Dopo oltre due anni il mega deal tra Bayer e Monsanto diventa realtà. Il colosso tedesco della chimica ha annunciato che il procedimento di acquisizione della rivale statunitense dovrebbe ...

Monsanto : Coldiretti - dopo acquisto da Bayer 63% semi a 3 multinazionali : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Con l’acquisizione di Monsanto da parte della Bayer, dopo la fusione tra DuPont e Dow Chemical e l’acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina, il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci è concentrato nelle mani di sole tre multinazionali con un evidente squilibrio di potere contrattuale nei confronti degli agricoltori”. E’ quanto afferma la Coldiretti ...

Bayer-Monsanto : il 7 giugno le nozze da 63 miliardi : Una vera e propria rivoluzione sta per arrivare nel mondo della farmaceutica. Giovedì 7 giugno Bayer completerà l'acquisizione di Monsanto , diventandone l'unico azionista. Una volta completato il merger , il celeberrimo marchio Usa, noto soprattutto ...

Monsanto alla Bayer per 63 miliardi : 10.22 Il colosso chimico farmaceutico tedesco Bayer annuncia la soppressione del marchio della statunitense Monsanto, dopo l'acquisto dei pesticidi e degli ogm della stessa azienda. Bayer precisa che intende completare il 7 giugno l'acquisizione di 63 miliardi di dollari e che tutte le autorizzazioni necessarie sono state ottenute. Bayer ha anche annunciato che emetterà 75 milioni di nuove azioni per rastrellare 6 miliardi di dollari, che ...

Giovedì la multinazionale della chimica Bayer concluderà l’acquisto di Monsanto e cesserà di utilizzarne il nome : Il prossimo Giovedì la multinazionale chimica e farmaceutica Bayer concluderà l’acquisizione di Monsanto, azienda di biotecnologia celebre tra le altre cose per la sua ricerca nell’ambito degli organismi geneticamente modificati (OGM). Bayer ha annunciato che terminata l’acquisizione, il nome “Monsanto” The post Giovedì la multinazionale della chimica Bayer concluderà l’acquisto di Monsanto e cesserà di ...