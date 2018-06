Basket 3×3 | Mondiali 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Basket 3×3 – World Cup : scelte le azzurre per Manila : scelte le azzurre per la FIBA 3×3 World Cup di Manila. L’esordi il 9 giugno contro la Malesia Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli rappresenteranno l’Italia alla FIBA 3×3 World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila (Filippine) dall’8 al 12 giugno. Le giocatrici sono state selezionate dall’allenatore Angela Adamoli alla fine del raduno iniziato a Roma lo ...

Basket 3×3 – La Nazionale Open Femminile in raduno per la World Cup 2018 : FIBA 3×3 World CUP. Domani a Roma il raduno della Nazionale Open Femminile a Roma Si raduna domani 31 maggio, a Roma alle 12.00, la Nazionale Open Femminile in preparazione per la 3×3 FIBA World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila dall’8 al 12 giugno. Esordio per l’Italia il 9 giugno alle 10.00 (ora italiana) contro la Malesia e poi alle 12.00 contro il Turkmenistan. L’11 giugno le altre due ...

Basket 3×3 : De Vico sostituisce Marini per la Roma Leonis : 3×3. Roma Leonis. Niccolò De Vico sostituisce Pierpaolo Marini per i Fiba Challenger Niccolò De Vico (1994, 200, Grissin Bon Reggio Emilia) farà parte di Roma Leonis, la squadra Open maschile 3×3 che parteciperà ai FIBA Challenger di – The Hague (Olanda), 2-3 giugno – Lignano (Italia), 14-15 luglio – Bucarest (Romania), 11-12 agosto – Lubiana (Slovenia), 17-18 agosto Niccolò De Vico sostituisce Pierpaolo Marini ...

Basket 3×3 – Le iniziative FIP per lo sviluppo della disciplina : Le iniziative della FIP per lo sviluppo del 3×3. Roma Leonis, squadra italiana in campo per il FIBA World Tour Il 3×3 è una disciplina olimpica dal giugno dello scorso anno. L’esordio è previsto ai Giochi Olimpici di Tokio 2020. Nel frattempo, seguendo le indicazioni della FIBA, la FIP ha avviato una serie di iniziative per incentivare la pratica del gioco, la formazione di giocatori specializzati, la partecipazione e l’organizzazione ...

Basket – La Nazionale 3×3 open femminile al 3×3 FIBA World Cup 2018 : Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (Campionato del Mondo) si terrà a Manila dall’8 al 13 giugno. Per l’Italia partecipa la Nazionale femminile 3×3 open Riparte la stagione del 3×3. Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (il Campionato del Mondo) a Manila. Per l’Italia partecipa la Nazionale femminile 3×3 open. Qui di seguito le convocazioni per il raduno ...