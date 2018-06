ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Barista in Thailandia. “La sfortuna mi ha dato il coraggio di partire. Qui pieno di riminesi: mi sembra di essere a ca… - LeonardiAmalia : RT @fattoquotidiano: Barista in Thailandia. “La sfortuna mi ha dato il coraggio di partire. Qui pieno di riminesi: mi sembra di essere a ca… - fattoquotidiano : Barista in Thailandia. “La sfortuna mi ha dato il coraggio di partire. Qui pieno di riminesi: mi sembra di essere a… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Non tutti gli italiani che se ne vanno all’estero sono in fuga. Ad alcuni, più che un movente, è bastata una “spintarella” per salire sul primo aereo e non tornare più. Come se in fondo, non aspettassero altro che un pretesto. Tommaso Monaldini quest’anno compirà 42 anni e da otto vive a Rawai, un piccolo paese di pescatori sull’isola thailandese di Phuket. Dove continua a fare, più o meno con lo stesso entusiasmo, quello che faceva anche in riva all’Adriatico: organizzare party, eventi, ballare e far ballare. E shakerare ottimi cocktail dietro al bancone di un bar. Tutto è iniziato il 17 settembre 2010, una di quelle date da segnare col pennarello rosso nell’album dei ricordi. “Gli amici mi aspettavano nel mio locale di Rimini per festeggiare il compleanno, ma non ci arrivai mai. Avevo già fatto le valigie, in fretta e furia senza pagare alcune multe ...