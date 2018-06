Bari Torna il Bari Geek Fest | giunto alla settima edizione

"BGEEK 2018" : IL 9 E IL 10 GIUGNO TORNA A Bari IL FESTIVAL DEDICATO AL FUMETTO CON OLTRE 120 APPUNTAMENTI : Il FESTIVAL sarà anticipato da un appuntamento al Planetario, in Fiera del Levante, dal titolo "Geek, scienza e fantascienza", in programma martedì 5 GIUGNO , alle ore 21. Si discuterà dell'evoluzione ...

2 3 giugno - Colajemma torna al Bari um con "Un barese a New York" e la sua nuova song - Bari : ... già molto apprezzato lo scorso anno, al termine della stagione che segna il trenduesimo anno di attività del teatro Bari um , nella quale ha proposto vari spettacoli. Ma non c'è solo teatro per il ...

Nuovo spot Barilla – Roger Federer torna ai fornelli per un gustoso piatto di pasta! [VIDEO] : Roger Federer ancora protagonista del Nuovo spot Barilla: il campione svizzero alle prese con un piatto di penne 5 cereali Roger Federer ancora in tv, ma questa volta il campione svizzero non è su un campo da tennis. Il tennista numero 2 al mondo è protagoista del Nuovo spot di Barilla ‘Masters of Pasta’ nel quale appare, con la solità eleganza e manualità, ai fornelli. Roger Federer, già protagonista in un altro spot, questa volta ...