Bari | muore ciclista su via Napoli travolto da un Tir l autista si è fermato per

Bari - con la Ferrari si schianta contro autocarro : muore 73enne al volante : La tragedia sulla Strada statale 96 Barese, l'automobilista si è schianta to contro un autocarro leggero ed è stato dichiarato morto sul posto. Ferito e trasportato in ospedale anche l'altro conducete coinvolto nell'incidente stradale che però è fuori pericolo.Continua a leggere

Bari - si accascia in palestra mentre fa spinning : Antonio muore a 46 anni : È morto per un infarto Antonio Focolando, ingegnere di 46 anni e padre di una bimba di 9: è stato colto da un malore mentre si trovava in palestra e al termine della lezione di spinning si è accasciato a terra ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo.Continua a leggere