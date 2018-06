Barbara D’urso taglia i capelli ad Alberto | la reazione del ragazzo

Barbara D’urso chiama Gina Lollobrigida per la finale del GF : Grande Fratello: Gina Lollobrigida ospite di Barbara d’Urso Barbara d’Urso stasera condurrà l’attesissima finale del GF, il reality più famoso del piccolo schermo che è ormai giunto alla sua quindicesima edizione. Stasera la bella conduttrice partenopea non poteva non fare le cose in grande, chiamando ospiti di tutto rispetto. Come annunciato qualche minuto fa nella diretta di Pomeriggio Cinque, Gina Lollobrigida varcherà la ...

Pixee Fox - la Barbie Umana nella Casa del Grande Fratello 2018?/ Barbara D’urso lancia un particolare indizio : Pixee Fox, la Barbie Umana nella Casa del Grande Fratello 2018? Barbara d’Urso lancia un particolare indizio durante il promo di Pomeriggio 5 che vi fa pensare...(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:58:00 GMT)

Pelle D’Urso : la miniera di Barbara si chiama tv : Che vita faticosa: è andata in onda per 885 minuti alla settimana, per un'intera stagione. Tra mostri, bulli scatenati e neofascisti

Barbara D’urso ‘rimprovera’ Aida Nizar nella fontana di Trevi : Aida Nizar nella fontana di Trevi: il commento di Barbara d’Urso Aida Nizar ne ha fatta un’altra delle sue. Cosa è successo stavolta? La conturbate ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, per girare un video da pubblicare sui social, è entrata nella fontana di Trevi, creando un vero caos. Come molti sapranno non è possibile entrare nella fontana essendo un monumento di grande valore. E per tale motivo è stata ...

Pomeriggio 5 - Savino alle nozze di Bossari snobba Barbara : la d’Urso risponde : Nicola Savino evita l’inviata di Barbara d’Urso al matrimonio di Bossari: la reazione della conduttrice di Pomeriggio 5 non si fa attendere La puntata di Pomeriggio 5 di oggi Barbara d’Urso ha deciso di dedicarla alle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Durante la trasmissione, infatti, sono stati mostrati diversi video della coppia, volte […] L'articolo Pomeriggio 5, Savino alle nozze di Bossari snobba Barbara: ...

Barbara D’urso è trash? Della Gherardesca la difende : Costantino Della Gherardesca prende le difese di Barbara d’Urso Barbara d’Urso, come sempre, è uno dei personaggi più chiacchierati del piccolo schermo, a causa del reality che la vede nel ruolo di conduttrice e autrice, ma al tempo stesso è anche uno dei più amati. E’ inutile negarlo, a testimoniarlo ci pensano gli ascolti record che ogni giorno regala all’azienda per cui lavora. Costantino Della Gherardesca, durante ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D’urso ‘grazia’ il tele-disturbatore : «Lasciatelo lì - è il solito sciocco» – Video : Pomeriggio Cinque, disturbatore “Lasciatelo lì, è il solito sciocco“. Disturbatore tv ‘graziato’ da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Durante un collegamento in diretta con piazza del Quirinale, ieri l’inviata del programma di Canale5 era stata affiancata dal solito intruso in cerca di visibilità. La conduttrice Mediaset, però, si è opposta ai tentativi di allontanarlo con la forza dall’inquadratura, pur ...

“Visto?”. E Filippo Contri cede. Dopo il Grande Fratello spunta quel fatto che non lascia dubbi. E da Barbara D’urso racconta tutto : La crisi della prima coppia della quindicesima edizione del Grande Fratello è ormai superata. Prima di uscire dalla casa, Filippo è riuscito a riprendersi Lucia che, giorno Dopo giorno, non ha potuto fare a meno delle attenzioni del romano. Una passione scoppiata la prima settimana del reality show, quando Contri si è dovuto scontrare alla nomination con un altro dei super-boni, Valerio Lo Grieco. Il pugliese aveva accusato il romano di ...

Barbara d’Urso? Parla Costantino della Gherardesca : “Il suo è vero trash” : Costantino della Gherardesca prende le difese di Barbara d’Urso e condanna chi la critica: le parole del conduttore Rai L’ultima edizione del GF 15 ha messo Barbara d’Urso nella posizione di doversi difendere da diversi attacchi in questo periodo. La conduttrice Mediaset, nello specifico, sarebbe stata spesso criticata per i contenuti diseducativi promossi dalla trasmissione. […] L'articolo Barbara d’Urso? Parla ...

“Tutto insabbiato - ma ora parlo io”. Grande Fratello - scandalo a luci rosse : “Barbara D’urso sa ma l’ha nascosto” : Non c’è proprio pace per questo Grande Fratello 15. Tra una manciata di giorni ci sarà la finale (anticipata di 24 ore, perché andrà in onda di lunedì): se la giocheranno Alessia, Matteo, lucia, Simone e uno tra Alberto e Veronica, gli unici finiti in nomination. L’ultima nomination. Poi si conoscerà il vincitore di quella che probabilmente è stata l’edizione più attaccata di sempre. Non ha avuto vita facile Barbara ...

Irruzione in diretta - Barbara D’urso : reazione epica. Il video fa subito il giro dei social : lo ha demolito davanti a tutti : Eravamo rimasti a Gabriele Paolini (già disturbatore in passato anche di Barbara d’Ursi) e Niki Giusino, un nuovo volto si aggiunge alla lista dei cosiddetti “disturbatori televisivi”. È un ignoto ragazzo con tanto di cresta alla Cristiano Malgioglio che ha disturbato la diretta di ‘Pomeriggio 5’ proprio con Barbara d’Urso. O meglio: ha tentato di disturbare, visto la reazione della padrona di casa che ...

‘Irruzione’ in diretta a Pomeriggio 5 - la reazione di Barbara D’urso è epica : La mamma dei 'disturbatori televisivi' è sempre incinta. Dopo Gabriele Paolini e Niki Giusino, un nuovo volto si aggiunge alla lista. E' un'ignoto ragazzo con tanto di cresta alla Cristino Malgioglio che, poche ore fa...

GF - coca-gate : Barbara D’urso si difende : Barbara D’Urso mette fine al coca-gate, difendendosi durante l’ultima diretta del Grande Fratello 15. Il caso è riesploso dopo l’uscita dalla casa del GF di Danilo Aquini, coinvolto insieme a Patrizia Bonetti a causa di un audio compromettente intercettato da Striscia la Notizia e mandato in onda. Arrivato in studio, dopo aver attraversato la porta rossa, il concorrente è stato interrogato da Barbara D’Urso riguardo ...

“Ispezionata la Casa”. Droga al GF - cosa hanno trovato. È la stessa Barbara D’urso a dichiarare tutto. E ora ‘quelli’? : Barbara D’Urso è tornata sulla questione della presunta presenza di Droga nella Casa del Grande Fratello 2018. Nel corso di Domenica Live la conduttrice è stata chiarissima. La quindicesima edizione del reality è stato al centro di numerose polemiche e controversie; recentemente il telegiornale satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, ha indagato su alcuni filmati segnalati dai telespettatori che sembrerebbero lasciar ...