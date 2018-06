Bambini | salvatevi dagli adulti e poi salvate l’Italia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) Sono stato a Chiari (Brescia), alla Fiera del bambino Naturale. Il parco è un incanto, Villa Mazzotti (proprietà del Comune a disposizione per iniziative cittadine) uno spettacolo che ospita questa due giorni. Mi aggiro con la famiglia: giochi di una volta, scacchi giganti, trottole, libri, falegnameria, go-kart a pedali, pedagogia, incontri, atmosfera, ma ciò che più colpisce è la presenza di, tanti, e mamme, mamme che allattano: ti giri di qua e c’è un seno che allatta, ti volti di là e un bambino che ciuccia e di colpo l’Italia non è più quel Paese che invecchia. Ecco un bel programma di governo: quello che mette ial centro di tutto, che fa della scuola una famiglia allargata, che dà aglil’aiuto per essere genitori, che investe nel sostegno alle famiglie affinché avere un figlio torni ad essere il futuro: un’occasione, non una ...