Baldazzi | ”Noi portieri? Abbiamo un regno da difendere”

(Di lunedì 4 giugno 2018)unda– Un amore nato per caso, per poi essere coltivato negli anni diventando quasi una seconda pelle; è questo che è successo a Simone(nella foto, a destra, con Sorrentino e Lo Pinto), pedina importante del progetto Number Twelve, dedicato ai “numeri 1”. Number Twelve ha deciso di presentarvi un altro membro che, dietro le quinte, si prodiga allo sviluppo della pagina. Nato nel calcio a 11 come centravanti ma con un desiderio che anno dopo anno, si faceva più forte. Di che sto parlando? In lui nasceva la voglia di difendere quella rete che per anni ha trafitto con orgoglio. Così, dopo qualche anno di stop, Simone si riaffaccia al calcio giocato nel Cisterna Calcio a 5 dando il via alla sua avventura tra i pali. Ciao Simone. La figura del portiere richiede tante responsabilità, sei stato per anni un ottimo attaccante ma ...