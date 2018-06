Bagnai ' rinvia' la Flat tax per le famiglie E il Pd si scatena

Flat tax - Bagnai : «Subito alle imprese - per le famiglie rinviata al 2020» : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno...

