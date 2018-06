Bagnai | Lega | | flat tax? Si inizia solo con imprese dal prossimo anno

Bagnai (Lega) : “Primo anno la flat tax solo per le imprese - dal secondo anche per famiglie” : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie». Queste le parole di Alberto Bagnai, parlamentare della Lega, intervenuto, secondo quanto riporta una nota del programma, ad...

Lega - Guidesi-Candiani capigruppo Viceministri-sottosegretari : nomi Dentro Siri - Bagnai - Molteni e... : Rivoluzione in casa Lega. Nell'esecutivo giallo-verde entrano i due capigruppo del Carroccio, Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla presidenza del Consiglio e Gianmarco Centinaio ministro delle Politiche Agricole. Secondo... Segui su affaritaliani.it

