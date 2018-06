Auto – Un’estate all’aperto | arrivano 20 smart fortwo cabrio nella flotta romana di car2go

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Per la prima voltaintroduce 20di Roma. I 20 veicoli decappottabili saranno disponibili dal 4 giugno per i prossimi 18 mesi Prima assoluta per, il più grande servizio al mondo di carsharing a flusso libero, che introduce oggi 20 veicolidel modellocapitolina. Una novità mai vista primastoria, quasi decennale, di, che sceglie proprio Roma come prima città in cui sperimentare il modello decappottabile, che rimarrà inper un anno e mezzo. “Èquella che sta per arrivare, non solo per i romani ma anche per i tanti turisti che visiteranno la Capitale durante il periodo estivo. – commenta Horacio Reartes, Location Manager diRoma – Siamo, infatti, molto felici di poter offrire veicoli decappottabili che aiuteranno a combattere il caldo dei prossimi mesi e con cui ...