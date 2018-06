Auto – Anteprima nazionale del nuovo Honda CR-V al Salone dell’Auto di Torino dal 6 al 10

Auto – Anteprima europea della Nuova Jeep® Renegade MY 19 al Salone dell’Auto di Torino : Al Salone di Torino ospitato nello spettacolare Parco del Valentino la Nuova Renegade MY 19 Il prossimo 6 giugno, in occasione del giorno d’apertura del Salone di Torino, Jeep svelerà in Anteprima europea la Nuova Renegade MY 19. In un contesto speciale, ospitato nello spettacolare Parco del Valentino, tutti gli appassionati potranno ammirare quest’ultima novità della gamma Jeep, un omaggio a tutti gli amanti del marchio e alla città ...