Audi Sailing Champions League – Il circolo Vela Bari si aggiudica la vittoria

(Di lunedì 4 giugno 2018)per ildellaIl team deldellaguidato da Simone Ferrarese ha vinto a Porto Cervo la prima semifinale della. Al secondo posto gli austriaci dello Yacht Club Bregenz seguiti dai francesi del Club de Voile Saint Aubin Elbeuf. La finale per incoronare il BestClub si svolgerà sul lago di St. Moritz dal 30 agosto al 2 settembre. Foto credit: SCL/Lars Wehrmann I quattro giorni di regate dell’nelle acque antistanti Porto Cervo hanno visto lo svolgimento di tutti i 18 voli in programma per un totale di 54 regate spettacolari e tiratissime, protagonisti 22 team di altrettanti yacht club da 13 nazioni a bordo dei J/70 dello YCCS. La manifestazione è stata organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con il Title sponsore la ...