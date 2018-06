Atti vandalici in via Cavour a Vittoria | denunciati due ragazzi

Svizzera : Ffs - oltre 5 mln franchi di danni per Atti vandalici : Roma, 31 mag. (AdnKronos/ats) – Le Ferrovie federali svizzere hanno subito danni per 5,4 milioni di franchi nel 2017 a causa di atti vandalici a suoi veicoli e impianti. In una nota diffusa oggi, le Ffs si appellano ai media affinché si limitino a “una comunicazione distaccata e obiettiva”, che a loro avviso contribuirebbe a “prevenire le emulazioni”. è dimostrato che quando i media propongono foto o video al ...