Atletica – Mediterranei U23 | l’Italia Team per Jesolo 2018

(Di lunedì 4 giugno 2018) Per la terza edizione della rassegnaU23, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno, convocati 80 atleti: 40 uomini e 40 donne Il Direttore Tecnico del settore giovanile e allo Sviluppo Stefano Baldini ha ufficializzato i nomi degli atleti convocati per i Campionati del Mediterraneo under 23, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno(Venezia). Gli atleti delazzurro che parteciperanno alla terza edizione della rassegna sono 80 in tutto, 40 uomini e 40 donne, nati tra il 1996 e il 2000. In squadra cinque giovani che nel 2017 sono saliti sul podio agli Europei under 23 di Bydgoszcz: i vicecampioni continentali di categoria Ahmed Abdelwahed (3000 siepi), Christian Falocchi (alto) e Filippo Randazzo (lungo), con le medaglie di bronzo Sebastiano Bianchetti (peso) ed Erika Furlani (alto). Tra i convocati inoltre il campione europeo under 20 dei 400 metri ...