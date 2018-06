ASUS ROG Phone è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

ASUS presenta il primo smartphone gaming ROG Phone e una nuova linea di prodotti al COMPUTEX 2018 : ASUS ROG (Republic of Gamers) è stata protagonista oggi dell'evento stampa For Those Who Dare al COMPUTEX 2018 e ha presentato una nuova linea di prodotti gaming che include ROG Phone, il primo smartPhone gaming ROG in assoluto che è anche il primo smartPhone al mondo con sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D. ROG ha annunciato anche ROG Rapture GT-AX11000 - il primo router tri-band 802.11ax al mondo con velocità Wi-Fi superiore a ...

ASUS ROG Pugio - recensione : Negli ultimi anni il mercato dei mouse gaming ad alta prestazioni si è notevolmente espanso. I produttori attivi da sempre in questo settore hanno ampliato il numero delle loro proposte e nuovi marchi si sono buttati nella mischia riscuotendo successo grazie a ottimi rapporto qualità/prezzo. E così, il risultato è che ci sono così tante soluzioni per chi volesse acquistare un mouse gaming che alla fine molti prodotti finiscono per somigliarsi ...

ASUS ROG Strix GL503 e GL703 - disponibili i notebook gaming ultrapotenti : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia di Strix GL503 e Strix GL703, due nuovi notebook da 15,6 pollici e 17,3 pollici avanzati basati sui più recenti processori Intel® Core di ottava generazione e GPU della serie NVIDIA® GeForce® GTX 10. Progettati per gli esport, i nuovi notebook GL503 e GL703 adottano il sistema brevettato Anti-Dust Cooling (ADC) per far fronte alle imponenti richieste di potenza durante gli scontri ...

ASUS ROG Swift PG27UQ : monitor gaming 4K in pre-ordine a 3000€ : Cernusco sul Naviglio, 24 maggio 2018. ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in pre-ordine di ROG Swift PG27UQ, il suo primo monitor gaming HDR G-SYNC da 27 pollici, primo in assoluto a offrire la straordinaria risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) con un refresh rate di 144 Hz per garantire una straordinaria esperienza di gioco. Il monitor PG27UQ è il primo monitor gaming ad aver ottenuto la certificazione DisplayHDR 1000, il ...

ASUS ROG Phone verrà ufficializato al Computex 2018 a Taipei : Nel corso di un’intervista rilasciata un mese fa, il CEO di ASUS ha confermato che la sua azienda si stava preparando a lanciare un nuovo smartPhone da gaming. Non erano state fornite informazioni sulla data di presentazione di questo smartPhone e nemmeno un possibile nome identificativo del device, ma ora tutto cambia! L'articolo ASUS ROG Phone verrà ufficializato al Computex 2018 a Taipei proviene da TuttoAndroid.

ASUS ROG Strix X399-E Gaming - recensione : Quest'oggi andremo a recensire una nuova scheda madre, ma questa volta dedicata alla piattaforma X399, compatibile con il solo socket TR4 di AMD, terreno di caccia dei potenti e costosi processori Ryzen Threadripper. Il marchio ASUS è sinonimo di qualità e affidabilità, essendo probabilmente il produttore più influente sul mercato mainboard, ed il brand ROG offre il meglio della tecnologia e delle feature per i consumatori più esigenti, anche se ...

ASUS ROG Gladius II Origin : disponibile in Italia ad 89 - 90€ : Cernusco sul Naviglio, 29 marzo 2018. ASUS ROG (Republic of Gamers) ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato Italiano del mouse gaming ottico ROG Gladius II Origin, il terzo modello della serie ROG Gladius di cui adotta il tipico design ergonomico. Il cuore pulsante di questo modello è un sensore ottico che fornisce l’accuratezza e la precisione necessaria per abbattere ogni nemico, con 12.000 DPI e 250 IPS. Il design si adatta a ...

