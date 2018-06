Astronomia | scoperte “troppe” stelle massicce nelle galassie “starburst” | sia vicine che

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) Un gruppo di scienziati, con a capo l’astronomo Zhi-Yu Zhang dell’Università di Edinburgo, ha usato il telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) per studiare l’Universo remoto, e in particolare stimare la proporzione diin quattrodi tipo “starburst” lontane e ricche di gas 1. Questevengono viste quando l’Universo era molto più giovane di adesso, così che è improbabile che leneonate abbiano già subito molti episodi di formazione stellare, che potrebbero altrimenti confondere i risultati. Zhang e il suo gruppo hanno sviluppato una nuova tecnica – analoga alla datazione al radiocarbonio (nota anche come metodo del Carbonio-14) – per misurare l’abbondanza di diversi tipi di monossido di carbonio in quattro“starburst” molto distanti e avvolte dalla ...