Arriva il primo robot insetto senza fili

Agli Open d'Italia Arriva il primo bogey per Molinari : Dopo 85 buche senza errori , tra Wentworth, dove ha trionfato nel BMW PGA Championship, e Soiano del Lago, è arrivato il primo bogey di Francesco Molinari nel terzo giro della 75ª edizione dell'...

Inter - Arriva il primo rifiuto sul mercato Video : Una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, chiamata a rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, in vista della prossima stagione, con i nerazzurri che parteciperanno alla Champions League grazie al successo nell'ultima giornata di campionato allo stadio Olimpico contro la Lazio per 3-2, che ha segnato proprio il sorpasso ai biancocelesti in classifica in ...

Parma - Arriva Balotelli : primo colpo per la Serie A : Parma, arriva Balotelli- Mario Balotelli al Parma? Sì, si può. Mino Raiola, noto procuratore del giocatore, è stato avvistato in città. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta di Parma“, l’ex attaccante di Milan e Inter potrebbe vestire la maglia del Parma in vista della prossima stagione. primo RINFORZO PER LA Serie A Mario Balotelli sarebbe […] L'articolo Parma, arriva Balotelli: primo colpo per la Serie A proviene ...

“L’americano” di Massimiliano Virgilio Arriva in Cina : è il primo italiano dopo Saviano e Ferrante : “L’americano” ha oltrepassato i confini nazionali: l’ultimo romanzo di Massimiliano Virgilio è stato tradotto in cinese, divenendo uno dei pochi titoli, dopo quelli di Saviano e della Ferrante, ad arrivare fino in Oriente.Continua a leggere

Tracklist del primo album di Carmen Ferreri - La complicità Arriva il 1° giugno (cover) : Il primo album di Carmen Ferreri è finalmente ufficiale. La giovane cantante di Amici di Maria De Filippi è pronta al suo debutto con un disco che s'intitolerà La complicità, atteso per il 1° giugno. L'album arriva quindi a un passo dalla finale del programma, alla quale non sappiamo ancora se la giovane artista sia chiamata a partecipare. Il verdetto sarà pronunciato il 27 maggio, in occasione della semifinale a 5 che determinerà coloro che ...

Cagliari - alla ricerca del nuovo allenatore : Arriva il primo “no” a Giulini : Cagliari alle prese con il casting per la panchina dato che il patron Giulini ha deciso di sollevare dall’incarico Diego Lopez Il Cagliari ha deciso di cambiare guida in panchina, sostituendo Diego Lopez nonostante la salvezza raggiunta nello scorso campionato. Il patron del club sardo Giulini, si è dunque messo alla ricerca di un nuovo tecnico, sondando diverse piste. La prima di queste però, secondo Gazzamercato, è già saltata. Si tratta ...

La fuga è Arrivata - viva la fuga. Schachmann primo a Prato Nevoso - Yates si stacca : L'avevano agognata per venti giorni, l'avevano cercata per venti giorni. Alla fine è arrivata alla 18esima tappa, la Abbiategrasso-Prato Nevoso, 196 chilometri. "W la fuga" c'era scritto su tutte le strade del Giro d'Italia e di fughe ce ne erano state tante, tutte vanificate, tutte, in un modo o ne

Vivo Apex - il primo smartphone tutto schermo Arriva il 12 giugno : Sta finalmente per volgere al termine la corsa dei produttori di smartphone al primo in grado di tirare fuori dal cilindro uno smartphone tutto schermo da lanciare sul mercato in grandi volumi. Sappiamo già che Lenovo ha in cantiere uno smartphone che potrebbe avere fino al 95% della superficie frontale occupato dal display, ma il premio potrebbe finire nelle mani di un altro produttore cinese. È Vivo, che al Mobile World Congress di febbraio ...

Calciomercato Bologna - ufficiale il primo colpo : Arriva dall’Olanda… : Mitchell Dijks è il primo colpo estivo del Bologna, si tratta di un difensore olandese classe ’93, il primo “orange” a vestire la maglia degli emiliani “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. primo olandese della storia del Bologna, Dijks è un terzino di piede sinistro classe ’93 di grande impatto fisico, forte dei suoi 194 cm: ...

Il primo anno di vita di un bimbo Arriva a costare 15mila euro : Il primo anno di vita di un bimbo all'interno di una famiglia può costare fino a 15mila euro. Ma, ad essere accorti, si può avere tutto il necessario per stare bene anche con la metà di quella cifra. ...

Arriva il primo World Bee Day : domenica 20 maggio la prima giornata internazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

Tumore del pancreas : Arriva PEP - il primo “programma integrato” a misura di paziente : Fondazione Poliambulanza è il primo ospedale in Italia a rendere disponibile gratuitamente un programma di assistenza per i pazienti colpiti da Tumore del pancreas. Si chiama pancreas Energy Program ed è stato studiato per sostenere i pazienti durante la terapia (medica e chirurgica) a mantenere un’adeguata performance fisica, elementi indispensabili per poter ricevere i pesanti trattamenti necessari alla cura. Un’alimentazione adeguata e un ...

Cuor di Pelo Arriva a Roma con il primo raduno dedicato ai bassotti : Il 19 maggio dalle ore 11.00 a Poggio dei Cavalieri, via Casale San Nicola 425 Con i bassotti nel Cuore. arriva finalmente anche a Roma il raduno dedicato agli appassionati di questa razza dolcissima. Il 19 maggio presso l’agriturismo Poggio dei Cavalieri l’associazione Cuor di Pelo Onlus, fondata nel 2015 da Alessandro Nigro e Rodolfo Colombo con lo scopo di salvare, curare trovare una famiglia ad ogni bassotto in difficoltà, promuove la sua ...

Vodafone - Vittorio Colao lascia Dal primo ottobre - Arriva Read Conti e titolo flop. -12% da gennaio : Vittorio Colao lascia la guida di Vodafone. Lo annuncia il gruppo in una nota spiegando che sarà sostituito a partire dal primo ottobre da Nick Read attuale direttore finanziario. Mentre dal 27 luglio, giorno del meeting annuale del gruppo Segui su affaritaliani.it