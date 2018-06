Argentina-Israele fa discutere | il presidente della Federcalcio della Palestina attacca

sportfair

: L'#Argentina gioca contro #Israele. Palestinesi pronti a bruciare la maglia di #Messi - sportnotizie24 : L'#Argentina gioca contro #Israele. Palestinesi pronti a bruciare la maglia di #Messi - EsterP8 : RT @Fedescony: Ultima follia palestinese ????: chiedere a #Messi di non giocare la partita amichevole fra #Argentina ???? ed #Israele ????. Vecch… - ldelnegro2 : RT @ProgDreyfus: Israele–Argentina è una partita di calcio prima dell’inizio del Mondiale di Russia 2018. E invece, ancora una volta, uno d… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Ilha chiesto ai tifosi di bruciare la maglia di Messi perché non condivide la disputa dell’amichevole traLa partita amichevole train programma sabato a Gerusalemme, è un appuntamento che non è affatto piacevole per i palestinesi: tanto che ilha chiesto ai tifosi di bruciare le maglie di Lionel Messi. Jibril Rajoub,Palestine Football Association, ha dichiarato che la partita è uno “strumento politico” al servizio di. “Non è una partita per la pace, ma una partita politica volta a coprire l’occupazione fascista e razzista“, ha detto Rajoub domenica, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa dell’Autorità palestinese, Wafa. Il leaderfederazione ha anche chiesto a Messi, la ...