Per la prima volta nella storia dell'10hanno ottenuto la patente di guida. La revoca del divieto di guida per leentrerà in vigore il 24 giugno e fa parte di una serie di riforme sociali avviate negli ultimi anni, tra le quali il permesso alledi diventare imprenditrici anche senza il consenso del marito o del padre, quello di fare le investigatrici ed entrare allo stadio. Nonostante le parziali aperture restano in carcere diverse attiviste per i diritti femminili.(Di lunedì 4 giugno 2018)