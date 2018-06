Apple lancia iOS 12 | più velocità | notifiche flessibili | ArKit 2 | Facetime di gruppo

Apple riparte da iOS 12 e lancia i "messaggi su iCloud" con iOS 11.4 : Apple vuole espandere l'NFC sugli iPhone, che oggi sfruttano la tecnologia solo per effettuare pagamenti attraverso la tecnologia proprietaria Apple Pay.

Apple si allea con Goldman Sachs per lanciare una carta di credito : (Foto: Apple) Entro l’inizio del prossimo anno potrebbe arrivare sul mercato la nuova carta di credito a marchio Apple Pay. Questo almeno secondo le rivelazioni del Wall Street Journal, che riporta la notizia di un accordo tra la casa di Cupertino e la banca di affari Goldman Sachs per il lancio della nuova carta. A quanto pare, già a febbraio ci sarebbero stati dei colloqui tra le parti. L’idea era quella di avviare un servizio di finanziamenti ...

Apple lancia buy back da 100 miliardi : Maddalena Camera Riacquisto di azioni proprie da 100 miliardi per Apple che in tre mesi ha fatturato 61,1 miliardi di dollari, in aumento del 16% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, con ...

Apple fa il pieno di utili con il boom dei servizi - lancia buyback record da cento miliardi : New York - Apple batte le previsioni di bilancio nell'ultimo trimestre, confermando un'abitudine degli ultimi 20 trimestri su ventuno. E soprattutto supera questa volta i timori degli...

Apple : conti sopra le stime. Lancia piano buyback da 100 mld Usd : New York, 2 mag. , askanews, - Utili e ricavi migliori del previsto. Una ripresa del mercato cinese. Un numero di iPhone consegnati sotto le stime. Vendite record per i servizi. E una distribuzione di ...

Apple convince il mercato : trimestrale migliore delle attese - lanciato buyback da 100 mld$ : Risultati trimestrali in crescita e migliori delle aspettative per Apple. Il colosso di Cupertino ha archiviato il secondo trimestre fiscale, concluso a fine marzo, con ricavi in crescita del 16% a 61,...

Apple pronta a lanciare un abbonamento per le News : ...il principale servizio di abbonamento multitestata negli Stati Uniti e offre agli utenti la possibilità di accedere all'istante sui dispositivi mobili ad alcune delle riviste più lette al mondo. Nel ...

Apple lancia un nuovo iPad low cost per studenti e professori - : Presentato a Chicago, il nuovo modello è stato pensato per il mondo dell'istruzione. Con un display da 9,7 pollici, sarà di supporto ad Apple Pencil, la matita per disegni e annotazioni sullo schermo. Offrirà 200 gigabyte di spazio di archiviazione iCloud ...