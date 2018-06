Apple | iOS 12 sempre più smart e la carica dei Memoji Le novità alla WWDC 2018

WWDC 2018 - la carica dei Memoji Apple e altre novità per iOS e Mac : L'intelligenza artificiale di Siri si apre agli sviluppatori. E' la più attesa tra le novità presentate durante la Worldwide Conference di Apple a San Jose, in...

iOS 12 : tutte le novità. Cosa cambia dell"aggiornamento del sistema operativo Apple : Sarà ufficialmente disponibile dal prossimo autunno l’aggiornamento di iOS12: Cosa cambia tra miglioramenti e nuove app

Apple brinda a iOS 12. Titolo in rialzo al Nasdaq : In denaro Apple al Nasdaq, con un incremento dello 0,98% dopo la presentazione al Worldwide Developers Conference di iOS 12 , il nuovo sistema operativo per sistemi mobile della società di Cupertino. ...

Apple presenta iOS 12 che aggiornerà iPhone e iPad : Esperienze AR Condivise Con ARKit 2 gli sviluppatori possono creare le app in AR più innovative per la più grande piattaforma AR al mondo. Le loro app sono ancora più dinamiche grazie ai nuovi ...

Tutte le novità di iOS 12 di Apple presentate al WWDC18 : Indietro 5 giugno 2018 2018-06-05T13:53:18+00:00 ROMA – In occasione della WWDC18, conferenza annuale degli sviluppatori, la Apple ha presentato ufficialmente iOS 12. Il nuovo sistema operativo sarà disponibile per tutti i dispositivi della mela morsicata che hanno installato iOS 11 (iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7Plus, iPhone 6s e 6s Plus, […] L'articolo Tutte le novità di iOS 12 di Apple presentate al WWDC18 proviene da NewsGo.

iOS 12 - le piccole novità non annunciate da Apple - : 1 di 12 Siri più Smart : Ora Siri può rispondere a domande più complesse ad esempio su personaggi famosi, cibo, sport e motori. L'assistente vocale di Apple può poi cercare le password oppure i ...

Apple - arriva iOS 12 il nuovo sistema operativo mobile : Teleborsa, - iOS 12, il nuovo sistema operativo per sistemi mobile fa il suo ingresso in società. Apple lo ha presentato nel corso della conferenza degli sviluppatori Worldwide Developers Conference, ...

Apple - arriva iOS 12 il nuovo sistema operativo mobile : iOS 12, il nuovo sistema operativo per sistemi mobile fa il suo ingresso in società. Apple lo ha presentato nel corso della conferenza degli sviluppatori Worldwide Developers Conference , il summit - ...

Apple riparte da iOS 12 e lancia i "messaggi su iCloud" con iOS 11.4 : L'aggiornamento a iOS 12 arriva solo in autunno ma Apple lo ha già reso disponibile per tutti gli sviluppatori. La nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPad è pensata per rendere più veloci...

Con iOS 12 Apple vuole farci usare meno iPhone e iPad : (Foto: Apple) Una delle novità più significative che saranno introdotte su iOS 12 aiuterà gli utenti a usare iPhone e iPad sempre meno. L’ha presentata con entusiasmo il responsabile di iOS Craig Federighi sul palco della Worldwide Developers Conference che si è aperta ieri, ed è un sistema interno al sistema operativo pensato per mettere al riparo gli utenti dalle sirene di social network, videogiochi e app di intrattenimento (ma anche di ...

Apple - ecco iOS 12 : «Per usare meno lo smartphone». Le novità dell'aggiornamento : Un appuntamento annuale vitale per l'economia delle app, cresciuta a dismisura. In dieci anni Apple ha staccato agli sviluppatori un assegno di 100 miliardi di dollari. 'Offriamo agli utenti ...

Apple presenta iOS 12 e mette un freno all'abuso di iPhone : Un appuntamento annuale vitale per l'economia delle app, cresciuta a dismisura. In dieci anni Apple ha staccato agli sviluppatori un assegno di 100 miliardi di dollari. 'Offriamo agli utenti ...

WWDC 2018 - la carica dei Memoji Apple e altre novità per iOS e Mac : L'intelligenza artificiale di Siri si apre agli sviluppatori. E' la più attesa tra le novità presentate durante la Worldwide Conference di Apple a San Jose, in...

Apple lancia iOS 12 : più velocità - notifiche flessibili - ArKit 2 - Facetime di gruppo - : Per Apple, ArKit è «La piattaforma più grande di tutte», è la tecnologia alla base di tutti gli sviluppi futuri ed è proprio con essa che l'azienda ha aperto il mondo della Realtà Virtuale ad utenti ...