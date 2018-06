App Sole Amico… per abbronzarsi in sicuzza con Android e iOS

Neonata resta intrAppolata nell'auto della madre sotto il sole : Una Neonata di pochi mesi è rimasta intrappolata nell'auto della madre sotto il sole cocente. La donna, una 30enne che vive a Legnano, aveva parcheggiato la sua Audi A3 in piazzale Serenissima, a Pieve di Sacco, quando si...

Meteo - weekend con tanto sole e pochi temporali : la mAppa : Finalmente, vien da dire. Nel terzo fine settimana di Maggio l'atmosfera tenderà a stabilizzarsi temporaneamente per il moderato aumento della pressione con conseguenti meno temporali e temperature in aumento. tanto sole e pochi temporali...

Juventus-Milan/ La Regina si frAppone tra il sole e le altre sorelle : Juventus Milan finisce 4-0 e i bianconeri vincono la quarta Coppa Italia consecutiva: TIO PEPE commenta la superiorità dei bianconeri sulle avversarie, le cosiddette "sorelle"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:15:00 GMT)

Diretta/ Giro d'Italia 2018 : streaming video e tv - splende il sole! (4^ tAppa Catania Caltagirone) : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 4^ tappa Catania-CaltaGirone: percorso e orari della quarta frazione del Giro, in Sicilia tracciato ostico (oggi 8 maggio)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:28:00 GMT)

Allerta meteo della Protezione Civile : tornano freddo e maltempo - precipitazioni intense sulle Isole e venti al Sud [MAppE e DATI] : Allerta meteo – Una intensa perturbazione di origine atlantica, già attiva sulla Sardegna, determinerà l’estensione delle precipitazioni al resto del territorio italiano, specialmente sulla Sicilia e sulla Calabria. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da forti venti e da un calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo per la “Giornata della Terra” : Domenica di sole e caldo - ma attenzione ai forti temporali pomeridiani al Sud [MAppE] : 1/8 ...

God of War : il titolo di Sony Santa Monica rAppresenta un nuovo standard per la grafica su console : Mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo di God of War e la rete è invasa da notizie e dalle recensioni delle varie testate specializzate (avete già letto la nostra?). Il titolo esclusivo per PS4 di Sony Santa Monica poterà con sé una ventata di novità e presenterà varie caratteristiche inedite per la serie, ma God of War, a quanto pare, potrà anche vantare un comparto tecnico veramente di prim'ordine, stando alla puntuale analisi di Digital ...

Un posto al sole anticipazioni : i Cantieri allo sbando - VERONICA ne Approfitta? : Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 16 al 20 aprile 2018 iniziano ad insinuare la possibilità di una svolta non da poco, destinata a rimescolare le carte nella già complessa storyline legata ai Cantieri. Come già sappiamo, il ritorno nella soap di Rai 3 di Claudio Parenti (Gabriele Anagni) sta per produrre un “ammorbidimento” nella posizione di Sandro Ferri (Alessio Chiodini), il quale finirà per far saltare la ...

La nuova versione dell’App Il Sole 24 ORE è disponibile per Android : Il Sole 24 ORE è un'applicazione che permette di essere aggiornati in tempo reale con i contenuti dell'omonimo quotidiano di economia e finanza. Potrete costruire la vostra home page con le sezioni che più vi interessano, salvare i contenuti preferiti in un archivio personale sincronizzato su tutti i device e accessibile anche offline, ricevere notifiche push personalizzate e salvare in locale le copie del quotidiano. L'articolo La nuova ...

Dopo sette anni Nintendo 3DS supera 24 milioni di console vendute in GiAppone : La console Nintendo 3DS è stata lanciata in Giappone il 26 febbraio 2011 e oggi, a poco più di sette anni dall'uscita, apprendiamo che ha superato un altro importante traguardo per quanto riguarda le vendite.Secondo le ultime classifiche di Media Create, combinate con i dati storici, le vendite cumulative della famiglia 3DS in Giappone hanno superato i 24 milioni.Più precisamente, 24.004.320 unità hanno trovato un'"amorevole tasca Giapponese". ...

Una sola App per tutte le news del Sole 24 Ore : Ci sono due grandi sfide in atto nell’ecosistema digitale per i legacy media, come gli americani usano chiamare gli storici brand del mondo della carta impegnati nella transizione...

Una sola App per tutte le news del Sole 24 Ore : Ci sono due grandi sfide in atto nell'ecosistema digitale per i legacy media, come gli americani usano chiamare gli storici brand del mondo della carta impegnati nella transizione digitale: la sfida dell'autorevolezza e quella dell'attenzione. Il Sole 24

Stazione spaziale cinese Tiangong disintegrata sul Pacifico alle 2.15. Caduta fra Isole Cook e Tahiti MAppa : Tiangong 1 si è disintegrata alle 2.15 italiane nell'impatto con l'atmosfera sul Pacifico meridionale, riporta l'agenzia cinese di stato Xinhuasi confermando anche la notizia del...

Stazione spaziale cinese Tiangong disintegrata sul Pacifico alle 2.15 - la conferma di Pechino e degli Usa. Caduta fra Isole Cook e Tahiti MAppa : Tiangong 1 si è disintegrata alle 2.15 italiane nell'impatto con l'atmosfera sul Pacifico meridionale, riporta l'agenzia cinese di stato Xinhuasi confermando anche la notizia del...