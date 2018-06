Anello di Fuoco | paura per un violentissimo terremoto dopo l’eruzione del Volcán de Fuego

Attività frenetica lungo l’ Anello di Fuoco : 3 terremoti solo in California : Molteplici terremoti stanno colpendo la California oggi, mentre continua l’ Attività frenetica lungo l’Anello di Fuoco . Un terremoto di magnitudo 3.8 ha provocato qualche piccola scossa, secondo il Servizio Geologico statunitense. Inoltre, sono stati registrati altri due terremoti , uno di magnitudo 2.8 e uno di magnitudo 3 lungo la costa e tra Sacramento e San Jose. Non sono stati riportati danni o feriti, secondo i media locali. Prosegue, ...

Monte Merapi - nuova eruzione in Indonesia nel mezzo di un’allerta per l’ Anello di Fuoco [GALLERY] : 1/7 ...

Terremoto di magnitudo 5.6 vicino all’Isola di Guam : Anello di Fuoco in allerta : Un Terremoto di magnitudo 5.6 si è verificato circa 87 km a sud-est del territorio di Guam nell’Oceano Pacifico, alle 00:26 (ora locale) di oggi, 22 maggio. Inizialmente era stata riportata una magnitudo di 6, che poi è stata abbassata all’attuale 5.6. Non sono state emesse allerte tsunami in seguito all’evento. Secondo il Servizio Geologico americano (USGS), il Terremoto ha messo in allerta l’Anello di Fuoco, la temibilissima serie di linee di ...