optimaitalia

: Ancora problemi con chiamate verso #Iliad: allarme per gli utenti Vodafone e soluzione - GioPao9 : Ancora problemi con chiamate verso #Iliad: allarme per gli utenti Vodafone e soluzione - OptiMagazine : Ancora problemi con chiamate verso #Iliad: allarme per gli utenti #Vodafone il 4 giugno - MarinaMa2203 : @sebastian27474 @89_a_mara @QwertyDante @robertosaviano Al semaforo vedo persone di colore tanto quanto lei. Mai ne… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Continuano le anomalie in ambito mobile in questi giorni, soprattutto per quanto concerne le. Nel weekend abbiamo affrontato la questione dei costi elevati per il pubblico TIM che dispone di una SIM ricaricabile e a consumo, essendo stati riscontrati addebiti anomali proprio per questo genere di, ma a quanto pare il discorso deve essere esteso anche a coloro che sono in possesso di una SIMsecondo le ultime testimonianze trapelate in Rete.La notizia è stata confermata poco fa anche dai colleghi di iphoneitalia, anche se non è chiaro a quanto ammonti l'esborso extra perItalia. Il punto sta nel fatto che i sistemi riconoscono questi segnali come se fossero stati erogatiun Paese straniero, in particolare il Portogallo. Ragion per cui dovrete fare attenzione anche nel caso in cui il vostro piano dovesse prevedere ...