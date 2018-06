Anche Guerrero nei 23 del Perù

raisport.rai

: #Mondiali, ci sarà anche #Guerrero. Il Tribunale Federale svizzero ha deciso per la sospensione della squalifica… - Gazzetta_it : #Mondiali, ci sarà anche #Guerrero. Il Tribunale Federale svizzero ha deciso per la sospensione della squalifica… - Mondiali_ : RT @TheRightToHope: #Mondiali #Russia2018, ecco i 23 convocati del #Peru: anche #Guerrero dopo la sospensione della squalifica https://t.co… - TheRightToHope : #Mondiali #Russia2018, ecco i 23 convocati del #Peru: anche #Guerrero dopo la sospensione della squalifica -

(Di lunedì 4 giugno 2018) L'attaccante e capitano del, Paulo, ottenuta la sospensiva dalla squalifica per doping, figura nell'elenco dei 23 convocati per il Mondiale in Russia. Questa la lista: - Portieri: Carlos ...