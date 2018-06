Amici | è gelo tra Simona Ventura e Heather Parisi

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio : "Simone Coccia è un vigliacco. La mia Amicizia con Filippo è vera e integra" : Angelo Sanzio, eliminato durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello 15, andata in onda su Canale 5 in prima serata martedì scorso, ha parlato, per la prima volta da ex concorrente del GF, a Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso.Il "Ken Umano" italiano si è scagliato contro Simone Coccia Colaiuta che avrebbe avuto da ridire davanti ad un innocente bacio a stampo tra Angelo e Filippo Contri con cui ha instaurato una ...

GIANFRANCO D’ANGELO/ Amicizia finita con Ezio Greggio? (Che tempo che fa) : Barbara Bouchet sarà ospite di Che tempo che fa. Recentemente è stata sul palco con Corinne Clery, Marisa Laurito e GIANFRANCO D'Angelo, volto noto in tv(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:41:00 GMT)

Gigi D’Alessio - serale di Amici 2018 : duetto con Carmen/ "Con Anna Tatangelo ci siamo presi un po’ di tempo" : Gigi D’Alessio al serale di Amici 2018, il cantante neomelodico si esibirà in coppia con Carmen dopo la fine della sua storia d'amore con Anna Tatangelo: cosa canteranno?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 07:45:00 GMT)

Paola Di Benedetto e Francesco Monte - aria di crisi : l'ex tronista geloso dell'Amicizia con Marco Ferri : Dopo pochissimi mesi di fidanzamento tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte sembra già essere arrivata la crisi. A confermarlo è stata la stessa ex madre natura che ha spiegato ai...

“Quando la vedi - gra**”. De Martino contro Emma. Ad Amici erano presenti proprio tutti : la Marrone e i suoi ex. L’imbarazzo si respirava - ma la battuta dell’ex di Belen ha fatto strabuzzare gli occhi : gelo totale : L’ultima puntata di Amici ha riservato qualche sorpresina per gli amanti del gossip. In studio, dopo la pausa dell’Isola dei Famosi, è tornato Stefano De Martino. Il suo ingresso mano nella mano con Maria De Filippi è stato salutato da un applauso caloroso. Il ballerino si è prestato a un esperimento legato a una polemica nata in seno alla scuola circa l’intonazione del cantante Biondo. L’ex di Belen ha cantato con ...

The Kolors/ Stash : tra il flirt con Anna Tatangelo e il ricovero in ospedale (Amici 2018) : The Kolors, un ritorno molto atteso su Canale 5 dopo le voci di una relazione che hanno visto coinvolto Stash con Anna Tatangelo. Se ne parlerà nuovamente stasera? (Amici 2018) The Kolors e Stash ritornano ad Amici 17 in occasione del serale di oggi, sabato 28 aprile 2018. Un ritorno molto atteso che mette al centro dell'appuntamento i duetti per tutti i cantanti ed aumenta il livello di difficoltà per tutti gli studenti ancora in lizza per ...

Stash fidanzato con Anna Tatangelo? "Non siamo mai usciti insieme - siamo Amici" : Stash è fidanzato con Anna Tatangelo? Il gossip è letteralmente esploso e nelle ultime ore non si fa altro che parlare del presunto flirt tra il cantante dei The Kolors e l'ex di Gigi D'Alessio. La vita privata di Stash è tornata d'interesse per paparazzi e giornalisti di gossip da quando ha chiuso la sua relazione con l'ex fidanzata storica Carmen Fiorentino, ma pare non sia ancora giunto il momento di cominciare una nuova relazione. O ...

Angelo Sanzio - il Ken italiano/ Confessione shock : "avances dai padri dei miei Amici" (Grande Fratello 2018) : Angelo Sanzio, meglio noto come il ken umano, nella casa del Grande Fratello 2018 è già una star; sui social, però, la sua presenza nel reality di Mediaset non è vista di buon occhio...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 08:33:00 GMT)

Stash fidanzato con Anna Tatangelo? "Non siamo mai usciti insieme - siamo Amici" : Stash è fidanzato con Anna Tatangelo? Il gossip è letteralmente esploso e nelle ultime ore non si fa altro che parlare del presunto flirt tra il cantante dei The Kolors e l'ex di Gigi D'Alessio. La vita privata di Stash è tornata d'interesse per paparazzi e giornalisti di gossip da quando ha chiuso la sua relazione con l'ex fidanzata storica Carmen Fiorentino, ma pare non sia ancora giunto il momento di cominciare una nuova relazione. O ...

Biondo ed Emma Muscat/ Amici 17 - video : lei continua a sostenerlo ma duetta con Irama e scoppia la gelosia! : Dopo l'addio di Daniele a Lauren in seguito alla sua eliminazione, Biondo ed Emma continuano a sostenersi ad Amici 17 ma la cantante è stata nuovamente a cantare con Irama(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:09:00 GMT)

Anna Tatangelo ha un nuovo amore?/ Solo Amicizia con Stash - ma il gossip colpisce Gigi D'Alessio : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, due nuovi amori per l'ex coppia? Stash smentisce il flirt con Lady Tata, ma per il cantante napoletano ci sarebbe una'altra donna(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:20:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio : "Ero diventato la preda di alcuni padri dei miei Amici" : Angelo Sanzio è uno dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. Prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, Angelo si era presentato nello studio di Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso, conduttrice anche di quest'edizione del GF, con la definizione di "Ken umano" italiano, a causa dei tantissimi interventi di chirurgia estetica ai quali si è ...

Anna Tatangelo e Stash avvistati insieme : flirt o semplice Amicizia? : Anna Tatangelo e Stash dei The Kolors stanno insieme? Il gossip Continuano i gossip sulla vita privata di Anna Tatangelo. L’ultimo? Secondo quanto fa sapere Dagospia, la cantante sarebbe stata avvistata con Stash, il leader del gruppo The Kolors. I due si sarebbero visti a Milano, in un locale dove si suona musica dal vivo. […] L'articolo Anna Tatangelo e Stash avvistati insieme: flirt o semplice amicizia? proviene da Gossip e Tv.