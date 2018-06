Ambiente | per la giornata contro la plastica arrivano le borse riutilizzabili

Giornata mondiale dell’Ambiente - i Geologi : “contrastare l’inquinamento da plastica incentivando le attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici” : “L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 ...

Governo - basta soluzioni frettolose. Per Ambiente e salute occorre andare alle radici del problema : Le sfide che aspettano il nuovo Governo – cui porgo i più sinceri auguri di buon lavoro condotto nell’esclusivo interesse del Paese – non sono certo semplici e specialmente per quanto attiene ambiente e salute non sarà facile venirne a capo, visti i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo in tante aree d’Italia. Mi auguro che la filosofia che ispirerà l’operato dei ministri non sia quella di cercare soluzioni rabberciate e ...

Giornata mondiale dell’Ambiente e plastica : ecco innovazioni e consigli per uno stile di vita sostenibile : In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente (5 giugno), quest’anno dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica (#BeatPlasticPollution), ENEA fa il punto sulle ricerche in questo settore, invitando ad adottare comportamenti individuali e collettivi all’insegna di uno stile di vita ecosostenibile. Da quando il chimico italiano Giulio Natta scoprì il Polipropilene isotattico, che gli è valso nel 1963 il Premio Nobel per la chimica ...

Ambiente - la sfida dei Millennial per salvarlo : I giovani italiani riflettono sull’Ambiente? O meglio, sono preoccupati dai fenomeni che, sempre più incontrollabili, ci circondano? Sì. E molto. Lo racconta un’indagine di In a bottle condotto in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente che cade oggi su circa duemila ragazzi e ragazze fra i 20 e i 35 anni attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog e community. Obiettivo: capire appunto quanto i Millennial ...

Ambiente e generali - per Realacci la nomina di Costa il punto non è la repressione delle ecomafie ma le politiche : Non a caso gli ambientalisti e imprenditori più progressisti sono ormai uniti in un appello comune: l'economia verde italiana è ostacolata da una normativa 'ottusa e miope' che impastoia quelle ...

Sergio Costa all’Ambiente - una nomina debole in ottica rinnovabili? Presto per dirlo : Non ci sono stati molti commenti – in effetti quasi nessuno – sulla nomina di Sergio Costa come ministro dell’Ambiente nel governo M5s-Lega. Questo è abbastanza normale – il ministero dell’Ambiente – più esattamente il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (MATTM) è un ministero con pochissimi poteri, principalmente dedicato a una vaga azione di “tutela” di varie cose. Nato nel 1983, al tempo del governo Craxi, ...

''Via carne e latticini per ridurre l'impatto sull'Ambiente'' : Il grafico mostra l'impatto ambientale di 9 prodotti animali e 6 vegetali da un campione di circa 9.000 aziende agricole in tutto il mondo. , Credit: Joseph Poore, Condividi I ricercatori hanno preso ...

Il ciclismo a sostegno dell’Ambiente : speciale maglia del Team Sky per appoggiare la lotta all’inquinamento plastico degli oceani : Chris Froome, il 33enne campione di ciclismo del Team Sky, fresco vincitore del Giro d’Italia e della Vuelta di Spagna, indosserà una speciale divisa al prossimo Tour de France. Froome e compagni indosseranno delle maglie che sosterranno la campagna Ocean Rescue allo scopo di contribuire a sensibilizzare le persone sulla lotta all’inquinamento degli oceani. Le divise, che presentano un’orca sul retro, sono state create utilizzando esclusivamente ...

Ambiente : ENEA lancia la prima Piattaforma italiana per l’economia circolare : Al via la Piattaforma italiana per l’economia circolare (ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder Platform) con la firma del manifesto programmatico[1] oggi a Roma presso la sede ENEA, alla presenza del presidente Federico Testa e di Fulvia Raffaelli in rappresentanza della Commissione europea. La Piattaforma ICESP sarà guidata da ENEA, rappresentante del mondo della ricerca e unico membro italiano nel gruppo di coordinamento della ...

Ambiente - Greenpeace : Costa convochi le associazioni per fare il punto : “Sergio Costa ha un’ottima reputazione. Come associazione ambientalista collaboreremo, come sempre, con tutti i ministri e speriamo di poterlo fare anche con lui, così come speriamo che convochi presto le associazioni per fare il punto dell’agenda e sentire da noi quali sono le priorità“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, in riferimento alla nomina di Sergio ...

Ambiente - WWF Italia : Costa è la persona giusta al posto giusto : “L’impegno sulla Terra dei Fuochi, le attività svolte nel Corpo Forestale dello Stato prima e ora nei carabinieri, ci hanno visto lavorare insieme negli ultimi anni: Sergio Costa è finalmente la persona giusta al posto giusto. Siamo contenti di questa nomina e gli auguriamo buon lavoro“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia, in riferimento alla nomina di Sergio Costa al Ministero ...

