Ambiente | la sfida dei Millennials

(Di lunedì 4 giugno 2018) I giovani italiani riflettono sull’? O meglio, sono preoccupati dai fenomeni che, sempre più incontrollabili, ci circondano? Sì. E molto. Lo racconta un’indagine di In a bottle condotto in occasione della Giornata mondiale dell’che cade oggi su circa duemila ragazzi e ragazze fra i 20 e i 35 anni attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog e community. Obiettivo: capire appunto quanto i Millennial abbiano a cuore gli equilibri degli ecosistemi e cosa facciano nei confronti dell’. Il 51% spiega di volersi impegnare di più, il 28% si sforza di evangelizzare, cioè di coinvolgere amici e famigliari a prendersi cura dell’. Una volta tanto una buona notizia per i media: la rilevanza e lo spazio che tv, siti e giornali concedono alla salute del pianeta è una delle ragioni di questo maggiore coinvolgimento (34%), così come il desiderio ...