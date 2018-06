Ambiente | Giornata Mondiale e Ecomondo mettono l' accento sulla lotta alla plastica

Giornata Mondiale dell’Ambiente : un Millennials su 2 vuole rispettarlo di più : I fenomeni ambientali violenti sempre più frequenti (42%), il possibile esaurimento dell’acqua (36%), lo spreco di risorse – soprattutto alimentari – che in altre parti del mondo sono scarse (34%). Sono queste alcune delle conseguenze dell’incuria dell’Ambiente che più fanno riflettere i giovani italiani oggi, e ben il 51% di loro afferma di volersi impegnare ancora di più su un tema che ormai tocca da vicino tutti. Il 28% dei monitorati, ...

Ambiente : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente – Adidas trasforma la plastica in una risorsa : ecco le Utraboots Parley [GALLERY] : trasformare una minaccia in una risorsa: questo l’impegno di Adidas con Parley for the Oceans Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono per inquinare mari e oceani. Adidas collabora con Parley per intercettare 11 bottiglie circa prima che arrivino in acqua, dando vita a UltraBOOST Parley e UltraBOOST X Parley: scarpe da running per lui e per lei che assicurano un ritorno di energia costante. In colori che spaziano dal blu ...

Giornata Europea dei Parchi 2018 : un patrimonio collettivo di Ambiente e biodiversità : “I Parchi italiani sono un patrimonio collettivo di ambiente e biodiversità; rappresentano inoltre un modello di sviluppo sostenibile, un punto di incontro fra l’uomo e la natura. Basti pensare alle produzioni agricole di qualità nei Parchi e nelle aree limitrofe; alle attività turistiche orientate alla sostenibilità ambientale che vi si svolgono. Parchi ed Aree Protette sono quindi un bene comune che richiede la cura e l’attenzione di tutti i ...

Ambiente - Coldiretti : Giornata della Biodiversità - sotto attacco i simboli dell’agricoltura italiana : Non solo la Xylella fastidiosa proveniente dal Costa Rica che sta facendo strage di ulivi in Puglia con danni che ammontano a circa un miliardo di euro ma a colpire i primati di Biodiversità del Made in Italy ci sono le invasioni di parassiti “alieni” provenienti da altri continenti che a causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali sono arrivati in Italia dove hanno trovato un habitat favorevole a causa dei cambiamenti ...

Ambiente : domani il Wwf festeggia la natura con la Giornata delle Oasi : domani, 20 maggio, torna la Giornata della Oasi WWF, un’occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro Paese. Grazie alle Oasi (più di 100 in tutta Italia, oltre 35.000 ettari di territorio protetto) in Italia si sono salvate specie a rischio come la lontra, il lupo, il cervo sardo, il lanario, la testuggine acquatica e diverse specie di anfibi. Per tutta la Giornata le Oasi saranno aperte gratuitamente al pubblico, con ...

Ambiente : domenica la Giornata delle Oasi WWF - tappa speciale ad Accumoli : domenica 20 maggio con la Giornata delle Oasi WWF torna l’apertura gratuita delle 100 Oasi WWF sul territorio italiano con visite guidate e attività per adulti, ragazzi e bambini. “Le Oasi sono diventate in questi anni sempre più dei rifugi preziosi e sicuri per le migliaia di animali migratori lungo il percorso del loro straordinario viaggio dall’Africa al Nord Europa. Le Oasi WWF in questi 50 anni hanno contribuito a ...

Ambiente : il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’ape : “Si è arrivati al pronunciamento nell’Assemblea Generale dell’Onu, il 20 dicembre del 2017, di quella che tra cinque giorni sara’ celebrata come la prima Giornata mondiale dell’Ape e cosi’ negli anni a venire”. A ricordarlo Raffaele Cirone, presidente della FAI-Federazione Apicoltori Italiani, che con visibile soddisfazione raccoglie oggi i frutti di una storica e costruttiva amicizia tra l’Italia ...

Torino resiliente : una rassegna ad alto tasso di sostenibilità per la giornata mondiale per l'Ambiente : Le attività didattiche svolte nell'ambito delle Settimane della Scienza sono a cura dell'associazione CentroScienza in collaborazione con Edu.Iren, Museo Regionale di Scienze Naturali e ToScience. ...

Ambiente. Arriva il 1° Ravenna Water Blitz : una giornata dedicata al monitoraggio delle acque dolci : Scopo dei progetti di Citizen Science è aprire la scienza ai cittadini, stimolarne la partecipazione attiva e la presa di responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Nello specifico, l'...

Giornata della Terra - LegAmbiente : “L’Italia promuova l’economia circolare - contrasti l’usa e getta e riduca l’uso eccessivo di acque in bottiglia” : “La lotta contro l’inquinamento causato dalle plastiche è diventato ormai una sfida mondiale e sempre più Paesi si stanno attrezzando per combattere la diffusione della plastica come è emerso alla conferenza mondiale dell’Onu sugli Oceani del giugno 2017 a New York, in cui abbiamo raccontato anche la nostra esperienza” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente in vista della Giornata mondiale della Terra. “Sta ...

Giornata della Terra - Raggi : lavoriamo “per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’Ambiente” : A Roma si sta lavorando “per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente“: lo ha spiegato il sindaco Virginia Raggi, intervenendo al Villaggio per la Terra nel corso del talk ”Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile” al quale hanno partecipato anche il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il Presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi e il portavoce ...

Giornata della Terra - anche a Messina un grande evento per l’Ambiente : Domani 22 aprile 2018 è la Giornata della Terra. Le Nazioni Unite la celebrano (in inglese Earth Day) ed è il nome usato per indicare il giorno per la salvaguardia del Pianeta Terra. Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra e come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di ...