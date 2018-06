Amazon | Coldiretti | spesa online per 2 italiani su 3

meteoweb.eu

: Amazon, Coldiretti: più di 2 italiani su tre (67%) hanno “visitato” un negozio on line mentre oltre la metà (53%) h… - coldiretti : Amazon, Coldiretti: più di 2 italiani su tre (67%) hanno “visitato” un negozio on line mentre oltre la metà (53%) h… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Più di 2su tre (67%) hanno “visitato” un negozio on line mentre oltre la metà (53%) ha acquistato un prodotto o un servizio in rete. E’ quanto emerge da un’analisi disul rapporto Digital 2018 per verificare l’impatto dell’e-commerce in Italia, dopo che, il principale operatore mondiale degli acquisti on line, ha raggiunto per la prima volta gli 800 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, unendosi a Apple come altra unica società ad aver superato tale livello. Lamedia sul web degli– sottolinea la– ha raggiunto i 595 euro a testa all’anno con un aumento dell’8% nell’ultimo anno, con un andamento destinato a modificare l’assetto della distribuzione commerciale tradizionale. Sul podio dei prodotti più acquistati dagli– spiega la– c’è l’abbigliamento ed i prodotti di bellezza con un importo di circa ...