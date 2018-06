Alta pressione cercasi | l' estate si fa attendere

Scoperta la proteina che rivoluzionerà la vita di chi soffre di pressione Alta : L'ipertensione ha le ore contate. Un team di ricercatori della National University of Singapore ha infatti scoperto una proteina in grado di tenere sotto controllo la pressione del sangue. Si chiama ...

Guida Sicura Ford - la realtà virtuale fa impressione : partita a Torino la sesta edizione dei corsi di Guida Sicura organizzati da Ford in Italia per avvicinare i giovani alla Guida Sicura e consapevole. Il programma gratuito per i ragazzi da 18 a 25 anni ...