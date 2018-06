Alessandra Appiano è morta Quel triste presagio nascosto dall' ironia | La vita è mia e me

Milano : morta la scrittrice Alessandra Appiano : Milano - È morta a 59 anni la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice Alessandra Appiano. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, si tratterebbe di un “gesto volontario”, ma non sono ancora chiari i motivi che avrebbero spinto la donna all’estremo gesto. Nata ad Asti, la Appiano ha collaborato con diverse testate giornalistiche ed ha partecipato a tantissime trasmissioni televisive in qualità di opinionista. Nella sua veste di ...

Alessandra Appiano - il dolore dei vip per la morte. Simona Ventura : «Non pretendo di sapere il perché. Ti auguro la pace» : di Emiliana Costa Alessandra Appiano e il dolore degli amici. La scomparsa della nota scrittrice e volto della tv ha colto di sorpresa i colleghi del piccolo schermo, lasciando in loro un vuoto ...

Alessandra Appiano - il dolore dei vip. Simona Ventura : 'Non pretendo di sapere il perché. Ti auguro la pace' : 'Non pretendo di sapere il perché. Ti auguro però la pace '. Sono parole di commozione e di affetto quelle che Simona Ventura dedica all'amica Alessandra Appiano , che potrebbe essere morta suicida ...

Morte Alessandra Appiano - quell’ultimo post sulla fragilità : “Basta essere una wonder woman” : Circa un mese fa su Facebook Alessandra Appiano aveva scritto un post che si chiudeva "Un abbraccio a tutti gli esseri umani che si sentono fragili in questo periodo...". Oggi, dopo la Morte della scrittrice e conduttrice televisiva, che secondo gli inquirenti si sarebbe tolta la vita, quel post assume tutt'altro valore.Continua a leggere

Alessandra Appiano è morta/ Le fragilità nascoste della scrittrice - l'ultimo saluto di Federica Panicucci : Alessandra Appiano è morta: si è suicidata? Ultime notizie, la scrittrice e conduttrice tv aveva 59 anni. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario. Dopo la notizia della morte di Alessandra Appiano, giunta ieri come un fulmine a ciel sereno, sono stati numerosi i volti noti dello spettacolo a dedicarle un pensiero. Federica Panicucci, padrona di casa di Mattino 5, si è limitata a scrivere "Ciao ...

Alessandra Appiano morta - la scrittrice aveva 59 anni. Per gli inquirenti è suicidio : Alessandra Appiano, la nota scrittrice volto della tv, è morta a 59 anni compiuti il 30 maggio. Giornalista e conduttrice televisiva, con il suo primo romanzo, Amiche di salvataggio,...

Alessandra Appiano è morta suicida?/ Ultime notizie - pochi giorni fa su Facebook : “Sono troppo stanca” : Alessandra Appiano è morta: si è suicidata? Ultime notizie, la scrittrice e conduttrice tv aveva 59 anni. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario. Per gli inquirenti la causa della sua morte è un gesto volontario, quindi un suicidio, ma non si sa nulla sulle ragioni per le quali si sarebbe tolta la vita. Negli ultimi tempi però su Facebook aveva manifestato il suo disagio. Un post del 26 aprile è ...

Alessandra Appiano - il dolore di Francesca Barra : 'Mi ha difesa come poche' : «Elegante, bellissima, compita. Non posso crederci», così Francesca Barra ricorda Alessandra Appiano, la nota scrittrice volto della tv morta molto probabilmente suicida a 59 anni compiuti il 30 maggio.«Aveva sempre una parola di incoraggiamento. Mi ha difesa e sostenuta come poche altre colleghe. Lei era così, generosa e positiva nei confronti del prossimo. Tutto il resto è ignoto e dolorosissimo... », si legge nel tweet della giornalista ...