Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello 15 | le sue prime parole

(Di martedì 5 giugno 2018) GF 15:è il vincitore Si è appena conclusa la quindicesima edizione del. E are questa edizione del padre di tutti i reality show è statocon ben il 57% dei voti. Il ragazzo, ribattezzato un po’ da tutti “Tarzan” per via della sua lunga bionda chioma ha battuto sul fotofinish Alessia Prete., grazie alla sua spontaneità e freschezza è riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori. Per i pochi che non lo sapesseroha 34 anni ed è di Viterbo. Stasera ha avuto una bellissima sorpresa, che ha fatto commuovere unn po’ tutti. Cosa gli è successo? In pratica dopo quasi 2 mesi di permanenza nella casa più spiata dagli italiani ha avuto modo di incontrare e riabbracciare la sua nonnina di ben 90 anni. Proprio quest’ultima ha dichiarato a Barbara d’Urso di essere la sua ...