Alberto Matano L' uomo che ha fatto dell' ingiustizia il suo successo in tv Che fuori

RAI * SALONE DEL LIBRO : Alberto Matano RACCONTA 'INNOCENTI' - Ho imparato a non accusare mai a 'prima vista' - : Lì si doveva fare la domandina anche per un caffè, mentre fuori la vita scorre e il mondo va avanti senza di loro. Da questa esperienza ho imparato molte cose- ha concluso MATANO - soprattutto ho ...

Tiberio Timperi a La Vita in Diretta/ Sarà il conduttore della prossima stagione - la spunta su Alberto Matano : Attesa e confermata promozione di Tiberio Timperi alla conduzione del programma tv di RaiUno, La Vita in Diretta , ecco gli altri cambiamenti in programma da settembre(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:41:00 GMT)

Sono Innocente : Alberto Matano torna su Rai3 con nuovi casi di «giustizia ingiusta» : Alberto Matano , Sono Innocente Se, da una parte, i nuovi programmi di Rai3 faticano a decollare negli ascolti (Cyrano sta addirittura cadendo in picchiata), dall’altra il canale diretto da Stefano Coletta può contare su un ritorno che, in tal senso, fa almeno nutrire qualche speranza. Ci riferiamo al debutto della seconda edizione di Sono Innocente , il programma condotto da Alberto Matano e dedicato ai casi di “giustizia ...

Alberto Matano torna con gli Innocenti : «Quanta vita riscoperta dietro le sbarre» : «L’innocenza non è qualcosa che si conserva», ha detto qualcuno, «è qualcosa che si riconquista». Come la libertà, l’odore dell’aria e la luce di un sole che non hai visto per troppo tempo. Chiedetelo a quelli che li hanno persi, per qualche ora, giorno o trent’anni. Sono gli Innocenti, i finiti in galera ingiustamente che hanno raccontato le loro sconfitte (e le loro riconquiste) ad Alberto Matano, nell’omonimo libro uscito con RaiEri. Il ...