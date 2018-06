Al via il processo agli Spada. Per l'accusa è "mafia autoctona" : A poco più di quattro mesi dall'operazione "Eclissi", realizzata da polizia e carabinieri e coordinata dalla Dda di Roma contro la mafia di Ostia, prende il via il processo nell'aula bunker di Rebibbia nei confronti di 27 imputati ritenuti, tra componenti e semplici affiliati, appartenenti al clan degli Spada che sul litorale da alcuni anni ormai ha preso il posto che fu dei Triassi e dei Fasciani. ...

La Catalunya riavvia il processo per la secessione : Il nuovo governo di Barcellona ha prestato giuramento. Finiti sette mesi di braccio di ferro con le autorità di Madrid. “Questo

Migranti - Francia : rinviato processo - revocato controllo ai tre attivisti : Fra loro anche l'italiana Eleonora Laterza, 27 anni, studentessa in storia politica all'Università di Torino -

Lodi - oste sparò e uccise ladro : il gup lo rinvia a processo : Lodi, oste sparò e uccise ladro: il gup lo rinvia a processo Lodi, oste sparò e uccise ladro: il gup lo rinvia a processo Continua a leggere L'articolo Lodi, oste sparò e uccise ladro: il gup lo rinvia a processo proviene da NewsGo.

Roma - le buche e il Giro flop : giunta sotto processo - Raggi avvia un'inchiesta : Il giorno dopo la figuraccia in mondovisione del Giro fermo per buche - la tappa Romana è stata trasmessa in 194 paesi - Virginia Raggi chiama a raccolta gli assessori e avvia un'indagine interna su ...

Ragusa - molotov durante uno sfratto : in 3 rinviati a processo - : I membri di una famiglia hanno tentato di aggredire il legale custode dell'immobile. L'ordine degli avvocati si è costituito parte civile: "Bisogna tutelare chi svolge un lavoro"

Gb - incitava attacco al principino George : via a processo a jihadista : Gb,incitava attacco al principino George: via a processo a jihadista Gb,incitava attacco al principino George: via a processo a jihadista Continua a leggere L'articolo Gb,incitava attacco al principino George: via a processo a jihadista proviene da NewsGo.

Caso Uva - la sorella Lucia : "risarcimento simbolico di 4 euro"/ Milano - processo d'Appello : "via le divise" : Caso Uva, la sorella Lucia avanza una nuova richiesta di risarcimento simbolico nel processo di secondo grado a Milano poi chiede che gli imputati si spoglino delle divise.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:52:00 GMT)

Processo Maugeri - al via l’appello per Formigoni&co. Daccò e Simone cercano accordo per “patteggiare” : Pierangelo Daccò, l’imprenditore e presunto faccendiere, e l’ex assessore lombardo Antonio Simone, due degli imputati al Processo di secondo grado in corso a Milano per i casi Maugeri e San Raffaele, chiederanno di patteggiare. Da quanto è stato anticipato in aula l’istanza dovrà essere formalizzata a breve dal sostituto generale Vincenzo Calia e dal Procuratore aggiunto Laura Pedio, che è stato applicato al Processo. Tecnicamente quello di ...

Mondo di mezzo - 20 rinvii a giudizio e una condanna in abbreviato : a processo anche ex capogruppo Pd in Campidoglio : Una condanna col rito abbreviato e altri venti rinvii a giudizio, compreso l’ex capogruppo del Pd in Campidoglio. Inizierà il prossimo 19 settembre un altro processo su uno dei filoni dell’inchiesta su Mondo di mezzo. Lo ha deciso il gup di Roma Monica Ciancio ordinando il rinvio a giudizio per Francesco D’Ausilio, ex numero uno del Pd in consiglio comunale, l’ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon e il ras delle coop ...

Nunzia Maiorano - uccisa con 46 coltellate/ Il marito sotto processo a luglio : ha scelto il rito abbreviato : Nunzia Maiorano, uccisa con 46 coltellate: il marito sotto processo a luglio. Salvatore Siani ha scelto il rito abbreviato, il Comune di Cava de' Tirreni si è costituito parte civile(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:08:00 GMT)

Processo Ruby ter - Berlusconi rinviato a giudizio a Roma insieme ad Apicella : rinviato a giudizio a Roma Silvio Berlusconi nel Processo Ruby ter. In merito a un altro filone dello stesso Processo, la procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente del Consiglio e per l'ex infermiera Roberta Bonasia. Richiesta di rinvio a giudizio, a Roma, anche per Mariano Apicella.Continua a leggere

Crollo Torre Piloti - 12 rinviati a giudizio nel processo-bis : anche l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane : Dodici persone tra cui l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane, Felicio Angrisano, progettisti e collaudatori della Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 2013 per aver subito l’urto della nave cargo Jolly Nero causando la morte di 9 persone, sono state rinviati a giudizio per omicidio colposo, disastro e omissione impropria. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Maria Teresa Rubini che ha prosciolto tre ...