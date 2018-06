Al Circolo Canottieri Aniene la presentazione del “Mistero dell’angelo perduto”

romadailynews

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il Misteroperduto di Paolo Jorio e Rossella Vodret. Martedì 5 giugno ore 19.00 al– Lungotevere dell’Acqua Acetosa 119, Roma. Berlino, Olimpiadi del 1936: Olia, Vika e Helmut, due donne e un uomo con storie e destini differenti, si incontrano sullo sfondo della drammatica ascesa del nazismo. Studiosi e amanti dell’arte, verranno coinvolti dalla loro straordinaria passione per il Caravaggio e per il suo capolavoro San Matteo e l’angelo in un intrigo che si dipana tra Italia, Francia, Germania e Urss incrociandosi con la politica, la cultura e l’arte del tempo. In questo intreccio avvincente di un passato e di un presente denso di avvenimenti reali, a emergere sono le umane scelte che fanno la storia. Il quadro risulta distrutto nell’incendio berlinese del 1945: sarà proprio vero? Paolo Jorio è autore, regista e conduttore di programmi ...