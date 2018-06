Aida Nizar e il tuffo nella Fontana di Trevi | «Ma come si è permessa? Colpa della D' Urso»

GF15 : Aida Nizar è tra i nomi papabili del Grande Fratello Vip 3 : È senza ombra di dubbio che Aida Nizar sia stata uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello 15. In solo due settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha scatenato una pletora di polemiche. Aida ha infuocato gli animi degli altri concorrenti del reality show condotto da Barbara D’Urso che non l’hanno mai sopportata e né tantomeno amata. Tra polemiche, screzi e diatribe, la Nizar ha portato anche la squalifica di un ...

Aida Nizar fa il bagno alla Fontata di Trevi e viene multata : Voleva fare la dolce vita di Anita Ekberg, invece si è beccata una multa salata dai vigili romani. Aida Nizar, concorrente del Grande Fratello, è entrata nella Fontana di Trevi. Nel video, finito sul suo profilo social, la si vede con un abito sottoveste in pizzo che si immerge nelle acque soddisfatta. Ma poco dopo arrivano i vigili urbani. Anche Barbara d’Urso interviene su Instagram: “È pazzaaaaaaa!!!!! Giustamente è stata multata!!”. ...

Aida Nizar : 'Io sono la vera vincitrice del Grande Fratello. Senza di me persi un milione di spettatori' : Vuoi sapre quali sono le tre cose più importanti per Aida? Il lavoro, la famiglia e Dio. sono figlia di un palestinese musulmano che per amore di mia madre è diventato cattolico, ed io sono ...

Aida Nizar/ “Mi basta il pubblico per provare un orgasmo…” - single per scelta : “un cuore pieno d’amore” : Aida Nizar e le confessioni sul lavoro, la religione e l'amore: "Mi basta il pubblico per provare un orgasmo…”, single per scelta: “un cuore pieno d’amore”.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:44:00 GMT)

