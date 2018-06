Agente in borghese si scatena in un locale | ma mentre balla perde la pistola | parte colpo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) Si è esibito in un ballo con salto mortale all’indietro, ma quella capriola potrebbe costargli cara. Unindi Denver, negli Stati Uniti, stavando sabato sera in undella città quando la suasi è sfilata dalla fondina ed è caduta a terra proprio a causa di quel salto: lui ha subito raccolto l’arma, ma nell’afferrarla è partito unche ha ferito uno dei clienti. La scena, ripresa in un video al nightclub Mile High Spirits della città, ha già fatto il giro del cyberspazio e viene pubblicata oggi sui siti dei principali media mondiali: nel breve filmato si vede l’sotto gli sguardi ammirati e divertiti degli altri clienti del, ma i sorrisi si trasformano improvvisamente in espressioni di sorpresa e terrore quandoildalla. Il ferito, colpito ad una gamba, è stato portato in ospedale e non è in pericolo ...