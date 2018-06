Afghanistan | attacco suicida a ulema | saliti a 14 i morti

Afghanistan : 14 morti in attacco suicida a riunione ulema : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Isis rivendica attacco in Afghanistan

Afghanistan - attacco a ministero interno - 11 morti

Usa: "In Afghanistan uccisi almeno 50 leader talebani in attacco"

Afghanistan : attacco a Jalalabad - almeno 6 morti e 20 feriti

Afghanistan, attacco dinamitardo in moschea-centro voto: 10 morti

Afghanistan, attacco dei talebani a pattuglia di polizia: 5 morti

Afghanistan : attacco in moschea-centro voto - 12 morti

Afghanistan : attacco in moschea-centro voto - 10 morti

Afghanistan : attacco in moschea - 12 morti : ANSA, - KABUL, 6 MAG - Una esplosione è avvenuta oggi all'interno di una moschea di Khost City, capoluogo della omonima provincia sud-orientale afghana, causando secondo un primo bilancio la morte di ...

Afghanistan : attacco in moschea-centro voto - 8 morti

Afghanistan : attacco a casa capo polizia Kandahar - 5 morti

Afghanistan : nel doppio attacco suicida muore il grande fotogiornalista che raccontava al mondo un paese senza più speranza : Negli ultimi 15 anni sono morti più di 1000 giornalisti nel mondo. via The Guardian Nelle ultime settimane, l'Afghanistan è stato al centro di una serie di attacchi. Qualche giorno fa sono state ...

Attacco Afghanistan - condanna da segretario di Stato Usa : Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha condannato il doppio Attacco kamikaze a Kabul, definendolo "senza senso". Pompeo ha quindi ricordato i giornalisti rimasti uccisi: "I media ...