Afghanistan | 14 morti in attacco suicida a riunione ulema

Afghanistan : attacco suicida a ulema - saliti a 14 i morti

Afghanistan - attacco a ministero interno - 11 morti

Afghanistan, attentato kamikaze ad Helmand: morti due soldati

Afghanistan : attaccato centro registrazione elezioni - 2 morti

Afghanistan : attentato in match di cricket a est - 8 morti

almeno otto persone sono state uccise e 45 sono rimaste ferite in una serie di esplosioni durante una partita di cricket a Jalalabad, nell'Afghanistan orientale. L'attacco è il primo in Afghanistan ...

Afghanistan, esplosioni durante torneo di cricket: almeno 8 morti

Un'Ondata di maltempo ha investito l'Afghanistan, provocando 7 morti nel nord del Paese: particolarmente colpite le province del Samangan e del Baghlan. Tra le vittime, anche 2 donne e 4 bambini. Distrutte circa 70 case e danneggiate gravemente anche aziende agricole.

16.37 Battaglia tra le forze di sicurezza afgane ed estremisti a Jalalabad, nell' est dell'Afghanistan. Alcune persone sono morte.Non si conosce il numeto. Khogyani, portavoce del governatore provinciale di Nangarhar, ha riferito che "alcuni attaccanti" sono penetrati in un ufficio governativo della città e hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con le forze di polizia. Prima sono risuonate tre esplosioni, poi è cominciato il conflitto a fuoco ...

Afghanistan : attacco a Jalalabad - almeno 6 morti e 20 feriti

Afghanistan, attacco dinamitardo in moschea-centro voto: 10 morti

Afghanistan, attacco dei talebani a pattuglia di polizia: 5 morti

L'obiettivo degli attentatori era il centro di registrazione elettorale costituito nella moschea Yaqobbi. Lo scoppio è avvenuto mentre i fedeli erano in preghiera

Afghanistan : attacco in moschea-centro voto - 12 morti