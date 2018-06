“Adesso basta!” Uomini e Donne | Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastroianni | ma Lorenzo

“Barbara - non farlo!”. GF - ecco chi arriva nella casa. Sconcerto tra i concorrenti e il pubblico. Ed è subito rivolta : “Adesso basta!” : Al grande Fratello sta succedendo di tutto. Barbara D’Urso e la produzione, forse per il fatto che il programma non è seguito (e sponsorizzato) come vogliono, sembra si stiano giocando il tutto per tutto. La batteria finale dei fuochi d’artificio (ma non è detto che questa sia la fine, bensì un principio di trash) è valsa sì un ottimo share ieri sera, ma a che prezzo? Grandi grandissimi colpi di scena: Prima Mariana che perde al ...