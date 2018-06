Abi | al via la sperimentazione della tecnologia blockchain in 14 banche

Fintech - Abi avvia la sperimentazione del sistema blockchain : Un primo gruppo di banche italiane ha avviato la sperimentazione operativa di una blockchain , tecnologia che consiste in un processo in cui un insieme di soggetti condivide risorse informatiche per ...

Sicurezza e viAbilità - Pietrucci : "Programmati nuovi interventi insieme all'ANAS" : L'Aquila - "I Comuni di Poggio Picenze, Sulmona, Pettorano sul Gizio, Rivisondoli, Roccaraso, Bussi sul Tirino e Capestrano e le frazioni del Comune dell'Aquila Bazzano, Onna e San Gregorio sono i territori interessati da un programma di messa in Sicurezza della viabilità che comprende la realizzazione di rotatorie stradali nei tratti di competenza Anas". A darne notizia è il Presidente della Commissione ...

LAVORI PUBBLICI E VIAbiLITA' - Interventi in programma il 6 - 7 e 8 giugno : Nel controviale di viale Cavour LAVORI di scavo per la segnaletica stradale luminosa 04-06-2018 / Giorno per giorno Saranno eseguiti nelle giornate di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 giugno 2018, ...

Blockchain - Abi mette in banca la rivoluzione : via alla sperimentazione in Italia : Un primo gruppo di banche Italiane ha avviato la sperimentazione operativa di una Blockchain. A breve, dopo una prima fase di test, la sperimentazione sarà estesa ad un più ampio numero di banche....

Spazio - Russia : i test del primo razzo riutilizzAbile al via nel 2022 : Boris Satovsky, a capo del team che lavora al progetto della Fondazione di Mosca per i progetti di ricerca avanzata (FPI), ha reso noto che i test del primo razzo spaziale russo riutilizzabile sono in programma nel 2022. Satovsky ha anche precisato che il razzo sarà in grado di trasportare fino a 600 kg di carico utile. L'articolo Spazio, Russia: i test del primo razzo riutilizzabile al via nel 2022 sembra essere il primo su Meteo Web.

Via libera alla Consulta DisAbilità. Poche adesioni per quella Anziani : Carrara - La scorsa settimana la 4ª Commissione "Politiche Servizi Sociali e per la Casa", presieduta dalla consigliera del MoVimento 5 Stelle Tiziana Guerra, ha dato parere favorevole alla delibera ...

ArAbia Saudita : al Qaeda nella Penisola arAbica definisce "peccati" riforme sociali avviate nel regno : A partire dal 2017, l'Arabia Saudita ha avviato una serie di riforme senza precedenti aprendo le porte a spettacoli di intrattenimento e aprendo in aprendo per la prima volta dopo 35 di divieto le ...

Santos - i tifosi contestano GAbigol : 'Vai via - non abbiamo bisogno di te'. VIDEO : Un inizio di stagione da incubo e una nuova sconfitta, quella per 2-0 contro l'Atletico Paranaense nell'ultimo turno, che scatena la rabbia dei tifosi: Santos terzultimo in classifica e in piena zona ...

Viaggi & Turismo - Bolzano : un tuffo tra le tradizioni - gli Abitanti e il territorio della Val D’Ega : Come accade per ogni luogo, anche la Val D’Ega non è solo i suoi paesaggi e le attività che tutti gli anni rendono ancora più piacevole una vacanza nel cuore soleggiato delle Dolomiti. Per conoscere la vera essenza di quest’area nel centro del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, a pochi chilometri da Bolzano, bisogna penetrare i famosi usi e costumi che le hanno permesso di essere quello che è e che ancora oggi fanno sentire la loro importanza ...

LAVORI PUBBLICI E VIAbiLITA' - Aggiornamenti su alcuni cantieri attivi dal 4 al 10 giugno 2018 : Al via la ripavimentazione dei marciapiedi in zona stadio. Proseguono in città gli interventi su strade, edifici PUBBLICI, illuminazione e aree verdi 01-06-2018 / Giorno per giorno Di seguito alcuni ...

CLABO avvia produzione vetrine Orion nello stAbilimento di Philadelphia : E' iniziata la produzione di alcuni modelli di vetrine a marchio "Orion" presso lo stabilimento Howard McCray di Philadelphia . Lo comunica CLABO S.p.A., società attiva nel settore delle vetrine ...

Musica e disAbilità : al via nuovo progetto crowdfunding : Lui si chiama Massimiliano Salfi, vulcanico docente dell’ateneo catanese, che lotta ogni giorno al fianco della moglie Giusi per aiutare la figlia e tutti quelli che come lei sono affetti da una malattia invalidante della vista; loro sono ragazzi provenienti da ogni angolo d’Italia, con grave ipovisione o non vedenti. In comune hanno una grande passione: quella per la Musica. Tra le più gravi disabilità, la cecità porta con sé numerosi ...

Cina - il castello gonfiAbile viene spazzato via dal vento : bimbo di 6 anni muore : Il piccolo è rimasto intrappolato all'interno del castello gonfiabile che si trovava in un luna park a Chezhan Plaza nella città di Fengwei. I medici non sono hanno potuto far nulla per salvarlo. La polizia ha assicurato che sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.Continua a leggere

L’Agenzia Spaziale Italiana dà il via alla stAbilizzazione : l’ASI abbatte ulteriormente il precariato : Con la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di 13 dipendenti delL’Agenzia Spaziale Italiana ancora “precari” (situazioni che in alcuni casi perduravano da venti anni), L’Agenzia Spaziale Italiana ha attuato la recente riforma Madia per la stabilizzazione del precariato nella pubblica amministrazione e in particolare nel mondo della ricerca. Le stabilizzazioni compiute ieri e che avranno fattualità contrattuale a partire dal 1 ...